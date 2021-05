Carlota Corredera vive su semana grande o, al menos, la última de ellas, ante el final de la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. La presentadora ha aprovechado un alto en su agenda para viajar a su Vigo natal, donde se ha mostrado de lo más natural, sin filtros ni maquillaje que enmascare su rostro y belleza natural. “Feliz en mi paraíso. Cinco meses sin venir a casiña. Pilar cargadísimas”, escribía la periodista, que no duda en mostrarse cómo es, aunque esto venga acompañado de críticas. Siempre hay quien no esté conforme con lo que ella haga, aunque no le importe demasiado.