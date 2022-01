La presentadora ha impuesto el silencio en su vida y es que no solo no quiere regresar al plató en el que se enfrentó a Belén Esteban por el debate de las vacunas del covid, sino que también ha decidido no volver a pronunciarse sobre nada. Sus últimas fotografías compartidas en redes van sin mensaje y es que no quiere que cualquier palabra sea utilizada para acrecentar una polémica que le ha hecho mucho daño a nivel personal, pero también profesional.