8 Diego Matamoros

Diego Matamoros está viviendo una de las épocas más complicadas desde que sale en televisión. El hijo de Kiko Matamoros ha querido hacer una reflexión y no ha dudado en compartirla con sus seguidores: «A lo mejor he tardado en poner esto demasiado o han sido unos días de profunda reflexión. Estos último días creo que no he estado a la altura de las circunstancias, en momentos y en actitudes en las que no me he reconocido y me he dejado llevar por una situación que no tenía que haberme dejado llevar. Sinceramente hablando con la gente más cercana y que más me quiere me han hecho ver que lo que he podido hacer o defender de una forma mala no ha sido la correcta, no son mis formas, no es mi forma de pensar ni tampoco creo que sea la forma de actuar, todos erramos y en televisión cuando se hace, el aumento de ello es mayor. Lo único que me queda es seguir en la línea que llevaba hasta el momento de defensa de mi mujer que va a seguir igual y pedir perdón a toda la gente que ve, trabaja, con la que he compartido plató en alguno de estos momentos y a los afectados de todo esto», empezaba diciendo. Además, dedica un mensaje a su madre, Marian Flores, que siempre ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano: «Gracias mamá, amigos de verdad (que habéis sido muchos) en hacerme ver mis errores y amor siento a veces que sea así, no creo que te lo merecieses, sólo deseo verte ya. Te quiero ❤️ #d13siempre«.