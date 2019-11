9 Marisa Jara

Marisa Jara no deja de sorprendernos. La modelo acaba de compartir una imagen de un posado de lo más sexy en su Instagram. En ella, aparece con un body con transparencias y no ha dudado en mostrar el resultado de cómo le queda en las redes sociales. Sus seguidores no daban crédito a lo que veían y le han hecho saber que está estupenda: «Qué tipazo 👌», «Lo que yo decía mágica y diosa… 😘», «Guapa y sexy 😍😍❤️👏👏👏😘😘», «ERES UN ESPECTÁCULO DE MUJER EN TODOS LOS SENTIDOS», «Bella, fuerte y mujerona 🌹».