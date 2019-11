View this post on Instagram

De sobremesa como siempre, después de muchos platos, bromas y miradas cómplices , hablamos de lo importante que es comunicarnos y decir cómo nos sentimos verdaderamente. Con eso no quiero decir que nos mintamos continuamente pero la mayoría de las veces no nos apetece llenar las palabras de verdad. Yo soy una especialista en llenarlas de trucos. Creo que tampoco buscamos un consejo porque al final de poco sirve cuando acabas haciendo lo que te la gana, pero si necesitamos a alguien que te mire a los ojos y no tema un abrazo, un beso o un silencio, ¿no? Le doy vueltas a lo hablado en la comida mientras estoy volando rumbo a… no se porqué hoy me cuesta tanto decir mi casa, qué curioso. Cada vez me gusta más visitar a mi familia, me siento tranquila y protegida a pesar de que no siempre salgo ilesa. Vuelvo a Madrid blandita, con nostalgia y lágrimas en los ojos por que no quiero ser adulta cada día, ni independiente, fuerte, responsable y valiente. A veces necesito llenarme de ellos hasta agotarme y regresar a mi rutina huyendo. Hoy me haría una bolita y le contaría a mi madre cualquier mentira para no ir a trabajar, tal y como lo hacía de niña para no ir al cole. Mi madre me traería a la cama una bandeja con mi comida favorita y me llenaría de besos la cara hasta casi asfixiarme. Volver al pasado por un día. Me quedaría toda la noche junto a mi hermana hablando y riendo mientras la veo en su ordenador, como lo hacíamos de pequeñas hasta que nos pillaba mi padre y nos mandaba a la cama de inmediato no sin antes oírle refunfuñar por cualquier motivo. Las noches con mi hermana eran y son mis favoritas. Echo de menos ir con mi padre a ver partidos de fútbol que no entendía ni me interesaban lo más mínimo, pero sentarme orgullosa a su lado con mi bolsa de pipas y moras era mi mejor plan del domingo. Mi familia crece de una forma muy bonita y estar tan lejos de ellos me cuesta más en cada viaje. Reconozco que nunca pensé que los bebés pudieran derretir hasta mi mejor armadura, pero estoy totalmente rendida, tocada y entregada a la causa. Respiro, estamos descendiendo y quedan cinco minutos para aterrizar. Hoy mis ojos están tristes pero llenos de amor, ¿y los tuyos?