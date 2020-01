4 Jorge Javier Vázquez

«Durante estas vacaciones me estoy dando cuenta de lo difícil que es ser influencer. Por desconocimiento, no tenía ni idea del nivel de dificultad de esta profesión. Pero ahora que he tenido que ejercer más o menos como tal me quito el sombrero ante todos los influencers del mundo», ha dicho el popular presentador sobre su destino de vacaciones desconocido.