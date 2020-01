1 Raquel del Rosario

Raquel del Rosario ha felicitado a su marido, Pedro Castro, por su cumpleaños, y lo ha hecho con la felicitación más increíble y especial: «Miente fatal y cantar no es uno de sus dones. Siempre compra y envuelve los regalos el último día y el factor sorpresa no es su fuerte. Lo que más pereza le da en el mundo es deshacer la maleta, es capaz de comerse algo que lleva semanas caducado antes de tirarlo, prefiere no tomar café a hacerlo en un Starbucks y definitivamente no puede hacer dos cosas a la vez. A veces, su teléfono se convierte en una especie de consultorio, ya que mucha gente recurre a él cuando necesita consejo. Tiene el maravilloso don de saber escuchar y lograr abrir el corazón de las personas en cuestión de minutos, y yo, ya he aceptado el hecho de que todo el mundo se enamore de él. La vida le ha puesto en situaciones realmente difíciles en las que ha sido un ejemplo de paciencia (infiniiiita) y entereza. Y ha demostrado ser el mejor padre que sus 4 hijos podrían soñar. Puedo contar con los dedos de la manos las veces que hemos discutido en todos estos años juntos, porque él no entiende de conflicto, drama o victimismo, el es fácil, sereno y en su corazón no alberga el más mínimo rencor. Convivir con una persona como yo NO es sencillo, él acepta mis rarezas y respeta mis decisiones aunque vea las cosas de forma totalmente opuestas. Me quiere libre, me quiere “Yo”, y ese es uno de los principales motivos por los que esto funciona. Le encanta contarme con el entusiasmo de un niño todo lo que lee en esos libros tan densos que amontona por toda la casa y nadie interpreta los sueños mejor que él. Solo me ha pedido una vez que le haga una foto, y es esta. Creo que ese día estaba luchando contra algún maldito miedo de esos que no nos dejan avanzar. También es bueno con eso. Un año más, celebró que existes y doy gracias por el regalo que es tenerte de compañero de viaje. Feliz cumpleaños mi amor.

Lo mejor está por llegar. Te quiero ❤️ @pedrocastro1«.