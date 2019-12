1 Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez no deja de sorprendernos. La pareja de Cristiano Ronaldo ha dado un paso más en sus posados y se atreve con meterse vestida en la bañera. Ha completado el look con una corona. «Cuando te crees Cleopatra 👸🏻 Chill ✨ @prettylittlething«, escribía. Y los comentarios de sus seguidores no se han hecho esperar: «Guauuu», «Divina», «Queen», «🔥🔥🔥».