10 Toñi Moreno

Cuando Toñi Moreno habla de su padre no puede evitar emocionarse. Mantuvo con él una relación muy especial y la presentadora de televisión no duda en recordarlo a través de las redes sociales. Esto es lo que acaba de hacer con una bonita foto de ambos: «Supongo que todos tenéis un ángel. Alguien a quien acudir cuando parece que todo se rompe en mil pedazos… alguien, da igual la forma que tenga, que es capaz de cogerte de la mano y apretarte tan fuerte que todo vuelve a su lugar. El mío se llama Pepe. En esta vida nuestra fue un hombre de campo, honesto, bueno, generoso, noble, pero sobre todo fue tan VERDAD, que asustaba. Nunca hizo nada para hacer daño a nadie y aún hoy, más de tres años después de su partida, me enorgullezco cuando algún desconocido me para para hablarme de él. Creo que en esta vida me faltaron horas. Pero es curioso… ahora que no está, me guía más que nunca. Papá, te echo tanto de menos…».