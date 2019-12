5 Soraya

Soraya ha querido compartir con sus seguidores la cara de su hija cuando ha conocido a Papa Noel en la guarde: «Finalmente vino Papá Noel a la guarde y la cara de Manuela lo dice todo. Mira que nos hemos estado enfrentando a este momento en casa,hemos ensayado , pero nada !jajajaja fue llegar por el pasillo con la campana y se empezó a poner de los nervios . No le gusta!! Y ya está! Que no le interesan los regalos! Que pasa de él! 🤣

Así es que querido papá Noel , está navidad no te pases por casa, tú déjanos los regalos en el árbol que ella ya se las apaña! GRACIAS!».