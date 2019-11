4 Eva González

Eva González ha celebrado su 39 cumpleaños. Aunque las grabaciones de ‘Las Voz’ le ocupan la mayor parte del tiempo, la presentadora de televisión ha encontrado un huequito para disfrutar de su familia, que le tenía preparada una sorpresa en casa: soplar las velas en casa. Ella no puede estar más feliz: «Una tarta, unas velas, mi familia a mi vera… Sois el mejor regalo. Os quiero con el alma. Vamos a por una nueva vuelta al sol, con vosotros de la mano siempre. Hermana, mamá, no tengo palabras para vosotras, mi vida entera… y aunque no hayáis querido salir en la foto, a qué la tarta os la vais a comer igual…?😜».