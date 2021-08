La joven podría dar el mayor disgusto a su madre, Isabel Pantoja, con estás imágenes en la playa en compañía de su niñera, Dulce, una de las enemigas de la tonadillera.

Chabelita Pantoja sigue centrada en sus compromisos profesionales, que la llevan a Madrid algunos días a la semana. Este martes ha vuelto a la capital para estar en el plató del programa en el que colabora. Aún así, la joven encuentra momentos para descansar en compañía de sus seres queridos. Eso es lo que ha hecho en los últimos días, en los que ha encontrado el momento perfecto para irse a la playa junto a su hijo Alberto y Dulce. Chabelita protagoniza, así, unas imágenes que podrían no gustar nada a su madre, Isabel Pantoja.

SEMANA publica en EXCLUSIVA unas imágenes en las que vemos el plan que han hecho Chabelita Pantoja y Dulce en la playa. Se las ve muy unidas y disfrutando de una jornada al sol en compañía de Alberto, el hijo que la joven tuvo con Alberto Isla. El pequeño disfruta al máximo de un rato con su madre, a la que le hace fotos con el móvil mientras ella posa.

Mientras tanto, Dulce se da un baño en el mar. Cuando acaba, no duda en volver al lugar donde tienen las toallas y las sillas de playa. En un momento dado, da un beso a Alberto, que lo acepta encantado. De nuevo podemos ver lo bien que se lleva la niñera con Chabelita, a pesar de todos los conflictos que protagonizó esta con Isabel Pantoja.

Chabelita Pantoja disfruta de un día de playa con Dulce

Este martes ha estado presente una semana más en el plató de ‘El programa del verano’, donde ha querido explicar cómo vivió este 2 de agosto el cumpleaños de su madre. La joven asegura que se puso en contacto con ella, pero que no era el momento de acudir a Cantora para verse con ella.

«Ahora que la he llamado me resulta más fácil ir. La relación no estaba bien y por eso me sorprende mucho. Me pareció increíble que me cogiera el teléfono. A mi madre le hubiera venido bien que hubiera ido a darle un beso. Yo no vi el momento de ir, la llamé para hablar con ella y felicitarla. En un tiempo, iré con Alberto. Los niños están acostumbrados a ir a Cantora. Ellos lo echan de menos, pero también saben que algo no va bien», explica sobre la diferencia de celebración de otros años.

Ha explicado que ha llamado a su madre por su cumpleaños

Chabelita Pantoja prefiere quedarse para ella la conversación que tuvo con su madre: «Hablamos muchas cosas y yo creo que pudimos hablar, tocamos algunos temas. La vi triste, pero es normal, porque la situación es triste. Tampoco tenía muchas ganas de celebrarlo porque no había cosas que celebrar. De alguna manera tenía que felicitarla y decirle que para mí es importante. A veces las circunstancias nos alejan, pero mi madre es mi madre, y es la única que tengo», ha continuado.

Estas imágenes con Dulce no ayudarán a su madre a estar mejor

La hija de Isabel Pantoja ha querido hablar también de cómo debe sentirse su hermano, Kiko Rivera, que justo hace un año decidió romper lazos con su madre: «Él tenía claro que no la iba a llamar. Él también se habrá acordado, porque es una fecha señalada. Pero él tiene sus razones», explica Chabelita sobre cómo debe estar su hermano. Aún así, cree que Irene Rosales se ha debido de poner en contacto con su madre por razones obvias: «No me cabe la menor duda de que Irene haya intentado ponerse en contacto con mi madre porque son sus nietas. Sé que la intención de ella era ponerse en contacto con mi madre por el cumpleaños».