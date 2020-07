El piso de Sofía Suescun, desvalijado mientras se encontraba de vacaciones en Ibiza con Kiko Jiménez, es un moderno y lujoso ático ubicado en la localidad madrileña de Valdemoro.

Esta semana, Sofía Suescun se ha llevado el disgusto de su vida. Tras regresar de unas idílicas vacaciones con Kiko Jiménez en Ibiza, la navarra se encontraba con su piso destrozado, completamente desvalijado. Durante su escapada a la isla pitiusa, un grupo de ladrones entraron en su domicilio y arrasaron con todo.

«Han robado en casa y se han llevado su coche” confesaba Kiko, roto en llanto, en la emisión de ‘Sálvame’ del pasado jueves. “Tenemos un disgusto increíble, estoy que no estoy. Me da mucha impotencia. Han dejado la casa destrozada. Sofía me está llamando y escribiendo todo el rato. Está sola con una vecina con la policía en casa. Está muy preocupada por sus gatitos. Tenía cuatro y uno no aparece».

«Gracias a todos por la preocupación»

Por suerte, 24 horas después, la mascota desaparecida ha sido encontrada. «Chicos, ha aparecido el cuarto gatito entre los escombros súper asustado. No tengo palabras para describir lo que está pasando. Gracias a todos por la preocupación», ha anunciado la exganadora de ‘Supervivientes 2018’.

Una casa que Sofía ha exhibido en sus redes sociales

La casa de Sofía Suescun, que tantas veces ha exhibido en sus redes sociales, es un enorme ático de obra nueva. Situado en la localidad madrileña de Valdemoro, a unos 30 kilómetros de la capital, el inmueble forma parte del cuantioso patrimonio de la joven, que compró el piso en 2019 con el dinero ganado gracias a su participación en ‘Supervivientes’ y en ‘Gran Hermano VIP’. Su paso por ambos ‘realities’, así como sus numerosas colaboraciones con Mediaset, la ayudaron a reunir cerca de medio millón de euros. Por este motivo, con apenas 23 años no tuvo reparo alguno en desembolsar 270.000 euros a tocateja para convertirse en propietaria de un precioso ático.

Un piso lleno de color y decorado con muebles de diseño

La hija de Maite Galdeano, criada en la cultura del ahorro, es una joven prudente que sabe muy bien en qué invertir sus ahorros. Y gracias a su tacaña madre, lo ha tenido siempre claro: meter sus ahorros en ladrillo es una apuesta segura. Su ático, en el que vive con Kiko Jiménez, es el resultado de su trabajo en la pequeña pantalla. Y un privilegio que pocos jóvenes de su edad consiguen.

El ático de Sofía consta de una cocina de vanguardia, decorada con muebles de diseño y equipada con electrodomésticos de alta gama. Asimismo dispone de una terraza con vistas a su barrio, una zona muy moderna rodeada de otros bloques en construcción. También tiene vestidor, jacuzzi y plaza de garaje. Una casa de ensueño que, desgraciadamente, una banda de ladrones ha desvalijado mientras estaba de vacaciones.

