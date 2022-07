Anabel Pantoja es una mujer libre desde que decidiese romper su matrimonio con Omar Sánchez tan solo cuatro meses después de jurarse amor eterno. Sin embargo, esta certeza no evita que su exmarido viva con dolor el hecho de que ella se haya enamorado de nuevo de Yulen Pereira y que el inicio de su nueva historia de amor tenga lugar en directo desde ‘Supervivientes’. Ahora que la colaboradora de televisión ha abandonado el reality y puede estar en contacto con lo que sucede en España, su ex ha querido compartir una fotografía en sus redes sociales que es lanzada a modo de dardo envenenado, como viene siendo ya habitual en él, pues esta nueva instantánea hace alusión a uno de los rumores que más fuerza han cobrado en los últimos días y que apuntan a que Omar Sánchez también podría haber encontrado el amor gracias a Raquel Lozano, exconcursante de ‘Gran Hermano’.

El regreso de Anabel Pantoja a la realidad ha supuesto un mazazo esperado para ella. Sabía que su relación con Yulen iba a tener sus consecuencias clara, la primera y más evidente, la reacción de Omar Sánchez, quien se sentó en el ‘Deluxe’ para dejar claro que no le ha sentado nada bien ver a su exmujer en según qué circunstancias en televisión, haciendo referencia al vídeo íntimo que no ha hecho gracia ni siquiera a su propia familia.

Anabel Pantoja se lo esperaba, pero quizá no que su ex también haya comenzado a rehacer su vida, según los rumores ya no disfrutando de su soltería, sino en brazos de Raquel Lozano, quien podría convertirse en su nueva pareja si todo sigue su curso. Y es que los días que compartieron juntos en Valencia parecen inolvidables para Omar Sánchez. Tanto, que estos días han servido como herramienta para asestar un dardo a su exmujer, para que entienda lo que ha perdido con sus decisiones.

Así, Omar Sánchez ha compartido una fotografía en la que aparece sin camiseta presumiendo de músculos a los pies de una piscina. Una fotografía que no es actual, sino que fue tomada mientras se encontraba en Valencia muy bien acompañado, especialmente por la que está llamada a ser su nueva novia según apuntan los rumores, Raquel Lozano. “Gracias por una semana de desconexión, no he podido tener mejor trato y, por supuesto, Valencia y su gente, nos vemos pronto”, se limitaba a comentar el empresario canario, pues de sobra sabía que el detalle que podría hacer daño a Anabel Pantoja sería captado por sus fans. Los mismos que se han volcado en sus comentarios para darle ánimos al encontrarse en tan delicada situación emocional, recordando lo mucho que vale y dándole suerte ante el romance que acaba de iniciar.

Anabel Pantoja, después de tres meses en Honduras alejada del bullicio de su día a día, se topó este domingo con la realidad. Lo hacía conociendo la opinión de Omar Sánchez sobre su romance en ‘Supervivientes’ con Yulen, y de que el vídeo íntimo en el que masturbaba a su nuevo chico había causado furor en España: “Por supuesto que me avergüenzo de ciertas cosas. Me dejé llevar y no pensé en las personas que me importan, en eso puede llevar razón, pero ya está hecho, no puedo volver atrás”, se limita a decir Anabel, que no buscaba hacer daño a su exmarido, pero que tampoco quería renunciar a hacer lo que siente ahora que está soltera y no le debe explicaciones a nadie. Tampoco Omar, que parece dispuesto a hacer que su escapada a Valencia con Raquel Lozano y otros amigos siga coleando en los medios.