La mujer de Antonio David Flores ha compartido un post en sus redes sociales que levantará ampollas a la madrileña.

Este martes, Olga Moreno ha compartido una imagen muy especial. Una que, muy probablemente, no hará ninguna gracia a Rocío Carrasco. Se trata de una fotografía de tres de las personas más importantes de su vida: Rocío Flores, su hermano David, y la hija que tiene en común con Antonio David Flores, Lola.

La instantánea muestra a los tres vástagos del que fuera Guardia Civil posando frente a un muelle, a orillas del mar. «Hoy mi día es para ellos, mis tres tesoros», dice la empresaria. Con estas palabras deja claro cuáles son sus prioridades: su hija y los hijos de su marido, a los que considera suyos. Este mensaje suena a zasca en toda regla a la exmujer del malagueño, que está a punto de abrir de nuevo la caja de los truenos con la segunda parte de su documental, que llevará por título ‘En el nombre de Rocío’.

Lo cierto es que en los últimos días, la sevillana se ha mostrado muy abierta y franca a la hora de hablar de los hijos de su pareja. Durante años ha evitado pronunciarse sobre ellos para evitar echar más leña al fuego, pero desde que salió ganadora de ‘Supervivientes 2021’ ha dado un giro muy significativo a la manera en la que se expresa sobre los asuntos familiares. también ha cambiado el contenido de sus declaraciones.

Para muestra, un botón. Hace unos días, con motivo del cumpleaños de Rocío Flores, le dedicaba una emotiva felicitación con la que proclamaba su amor por ella a los cuatro vientos. «Hoy cumple mi rubia 25 añitos, quién lo diría… No suelo felicitarte nunca públicamente pero esta vez me apetecía», arrancaba diciendo.

«Decirte que te has convertido en una gran mujer. Estoy tan orgullosa de tu personalidad, de tu saber estar, de tu dulzura, del corazón tan GRANDE que tienes, de como cuidas a tu familia y amigos y como estas pendiente de todos nosotros», destacaba Olga. Asimismo, recordaba ante su legión de seguidores en Instagram que Rocío es «muy grande, pero que muy GRANDE» y que la quiere «tu siempre OA». La aludida no tardaba en responderle con palabras de cariño: «Mil gracias Oa. Os quiero con locura», le decía.

Por su parte, Antonio David Flores remonta poco a poco su vida después de siete meses sin trabajar. Tras su fulminante despido de ‘Sálvame’ un día después del estreno del documental de Carrasco, denunció a La Fábrica de la Tele, productora del programa. Y ha ganado el juicio, por lo que será indemnizado por su despido improcedente. Desde que comenzara la polémica docuserie no tiene empleo, pero con lo que ha ganado en los tribunales más los 200.000 euros que ganó Olga al vencer en ‘Supervivientes 2021’ tiene suficiente para vivir. «Yo ahora mismo me voy defendiendo porque soy ‘hormiguita’. No tengo un gran nivel de vida y voy justo a lo que voy necesitando. De momento tengo para tirar», ha reconocido recientemente en una entrevista con Diego Arrabal.