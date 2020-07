Tamara Gorro ha celebrado que ha alcanzado más de un millón setecientos mil seguidores con una imagen en la que presume de cuerpo completamente desnudo

Tamara Gorro está viviendo una nueva etapa de su vida después de dejar Valencia. A pesar de ese doloroso momento de dejar atrás la ciudad donde ha vivido tantas cosas y en el que ha nacido su hijo Antonio, está de celebración. Y es que Gorro ya acumula más de un millón setecientas mil personas, lo que supone un gran éxito en las redes sociales. Como viene siendo habitual, lo ha celebrado con un sugerente posado, convirtiéndose este en el más hot que le hemos visto (hasta el momento).

Tamara Gorro se desnuda en las redes sociales

«¡¡SOMOS 1.700.000!!! La familia virtual crece cada vez más rápido. Gracias por sujetar siempre mi mano, juro que como hasta ahora, yo tampoco os la soltaré. ¡OS AMO!

(El tradicional #culigorri no podía faltar)», ha escrito junto a la publicación en la que aparece sobre una cama completamente desnuda y en la que la luz y los tonos rojos tienen una importante jugada a la hora de recrear esta foto subida de tono que ha hecho arder las redes sociales.

Como es inevitable, los mensajes repletos de piropos no han tardado en llegarle a Tamara Gorro. «Guapísima una modelo no, mejor una auténtica diosa griega. 😘», «Que guapa eres me encanta como persona y madre», «Tamara parece la habitacion del Señor Grey,ten cuidao!!😉😂😂😂😂😘😘😘» o «Las mil y una noche… Una secuencia de una película 😂😂😂😂👌👌 guapísima» son algunos de los piropos que ha recibido Tamara en una publicación que ya acumula cerca de 35.000 me gusta a pesar de que la ha compartido este lunes por la mañana.

La familia se ha mudado a Madrid tras dejar Valencia

Tamara Gorro siempre se ha mostrado muy optimista y positiva ante las adversidades. Ahora, lo vuelve a hacer. Tamara Gorro y la familia que ha formado con Ezequiel Garay y sus dos hijos, Shaila y Antonio, dejan atrás la vida que habían creado en Valencia y se mudan. Después de que el futbolista se enfrentara en una polémica con el equipo en el que jugaba, el Valencia CF, y se confirmara que no iba a renovar con el mismo, el futuro de la familia era desconocido. A pesar de que todavía no sabemos donde jugará Garay la próxima temporada, la pareja se encuentra viviendo en Madrid, donde han comenzado una nueva vida. Puede que sea su nueva residencia de manera temporal o que el futbolista haya fichado por un equipo de la capital, aunque los rumores lo ponían de nuevo en Portugal.

