Noche de estreno para Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, superada con éxito. La joven ha debutado en la obra de teatro ‘Yerma’ de la mano de Rafael Amargo, tal y como adelantó en exclusiva SEMANA. Este esperado día en la carrera profesional de la joven llegaba en la localidad cordobesa de Pozoblanco donde se metía en el papel de María, la amiga de la protagonista de esta adaptación escrita por Federico García Lorca.

Una jornada que la sobrina de la reina Letizia vivió con mucha ilusión, no era para menos ya que se trata de uno de sus grandes retos profesionales. También se mostró muy satisfecha con el resultado. Así se pronunciaba en sus redes después de subirse a las tablas. «Muchas gracias por los ánimos de ayer, la verdad es que me quedé muy contenta de cómo me salió. Aunque obviamente tuve algún fallito, pero nada, super pequeño», ha reconocido.

A pesar de que ya había hecho sus pinitos en la profesión, participar en esta adaptación de ‘Yerma’ supone un gran reto para Carla Vigo, de 21 años. «La veréis como actriz en un registro serio y trabajando bien(…) Parece que promete. Tiene mucha chispa la niña»», afirmaba Rafael Amargo a la prensa sobre esta nueva incorporación en la obra que ha ideado en la versión libre de ‘Yerma’.

La joven ha reconocido que sabe que se trata de un proyecto que le abrirá muchas puertas en el que tendrá que desenvolverse no solo como actriz, también como bailarina. «Es un proyecto que me hace mucha ilusión», se sinceraba recientemente con la revista SEMANA. También añadía que supone un importante reto ya que el público siempre es un gran aliciente. «Me apetece que sea en directo». Asimismo indicaba que no tiene nada que demostrar. «Lo hago porque me gusta».

Foco de las críticas

Sin embargo, antes de su debut recibió ciertas críticas por parte de sus detractores algunos de los cuales señalaban que no tenía las tablas suficientes para interpretar este papel. Ella reaccionaba rápidamente a través de su cuenta de Instagram mandando el siguiente mensaje. «Para los que me decís que no estoy preparada para hacer de Yerma, ¿me podéis explicar por favor dónde pone eso?».

La sobrina de la Reina ha decidido centrar su trayectoria en el mundo de la interpretación donde ya ha realizado distintos trabajos, entre ellos, ha participado en el videoclip ‘Karma’ de Amor Romeira donde es la estrella principal. Desde pequeña ha recibido clases de baile y ahora, además, se está formando para coger las tablas suficientes como actriz. Tendremos que esperar para saber si doña Letizia, gran amante de la cultura, acude al patio de butacas a ver a su sobrina actuando en ‘Yerma’.