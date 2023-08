La foto de Edurne sin maquillaje que revoluciona las redes

Como ocurre con otros famosos en el mes de agosto, Edurne está disfrutando al máximo de sus vacaciones de verano. Así lo ha demostrado en su último post de Instagram, en el que ha posado frente a la cámara de su teléfono móvil sin hacer uso de maquillaje y ataviada con un bikini. Una imagen de lo más natural que ya reúne más de 50 mil "me gusta" y comentarios tanto de rostros conocidos como de sus seguidores.

En la instantánea en cuestión, la cantante ha sonreído para dejar ver al mundo su lado más natural bajo la palabra "RESPIRA ☀️" y hashtag con los que aclara que no ha hecho uso ni de filtros, ni de maquillaje. Una fotografía que no ha pasado por alto, en primer lugar, su marido. David de Gea ha tomado la palabra para comentar a su compañera de vida y dejar entrever que está plenamente enamorado: "Belleza natural 😍", indicaba. Una declaración de intenciones en toda regla a la que la cantante respondía con dos emojis cargados de sentimientos.

Como no podía ser de otra manera, el futbolista no ha sido el único que se ha rendido ante los encantos de la intérprete de ‘Amanecer’. Compañeras de profesión como Nia Correia han querido dejar constancia de lo guapa que les parece Edurne incluso sin hacer uso de ningún elemento externo. Para ello, han escrito bonitas dedicatorias como: "Preciosaaaaa🫶🏽🫶🏽🫶🏽🫶🏽" a las que, por ahora, la artista no ha respondido.

La felicidad por partida doble de Edurne

Sea como fuere, si algo está claro es que la representante del jurado de ‘Got Talent’ es una de las celebrities más queridas dentro del panorama nacional. Tanto su talento como su saber estar en programas de la pequeña pantalla han hecho que su carisma no pase inadvertido para el público, que sigue todos y cada uno de sus pasos tanto en televisión como en redes sociales.

Por si fuera poco, podría decirse que a Edurne no solo le va bien en el ámbito profesional, sino también en el personal. Fue el pasado 1 de julio cuando la madrileña se dio el "sí, quiero" con el deportista para poner el broche de oro a doce años de relación y el nacimiento de una hija en común. Una buena nueva de la que ambos se hicieron eco dentro del universo 2.0 con mucho orgullo y dejando atrás los rumores que apuntaban a diversas crisis a consecuencia de supuestas infidelidades por parte del que fuera jugador del Manchester United.