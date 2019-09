9 Isabel Pantoja no estuvo en el bautizo de su nieto Alberto

Chabelita Pantoja confirmaba que este tema lo había hablado con su madre: «Se lo pedí a mi madre y no quiso. Siempre pensé en Dulce como madrina de mi hijo», apuntó. No dudó, además, en lanzar un dardo a la tonadillera: «A los bautizos de mis sobrinos mi madre sí fue. Al de mi hijo, no. Es una realidad», decía tajante.