7 Esta es la foto que ha hecho saltar las alarmas

Pero es que incluso le han llegado a preguntar si tiene algún problema: «Tienes problemas de alimentación? 💀», le ha escrito otro usuario de Instagram. «Chica estas demasiado delgada» «Un buen pucherito no le vendría mal» son algunos de los comentarios que también se pueden leer en su perfil de Instagram.

De momento, la modelo ha preferido guardar silencio y no ha querido contestar a este tipo de comentarios. Y es que lo cierto no es la primera vez que Carla Pereyra recibe este tipo de críticas en sus publicaciones de Instagram. Aún así, ella hace oídos sordos y prefiere no entrar en este debate.