Un año después de su nacimiento, Fonsi Nieto y Marta Castro han celebrado el bautizo de su hijo Hugo. La pareja ha disfrutado de una señalada jornada acompañada solo de sus familiares más cercanos. Por supuesto no ha faltado Lucas, de 10 años, el hermanito mayor del bebé, fruto de la relación del DJ con Alba Carrillo.

«Bautizo de mi chiquitito», con estas palabras Marta Castro ha hecho partícipes a sus seguidores de la celebración. Para esta ocasión, ha elegido un conjunto en color crudo de dos piezas compuesto por una chaqueta con lazada en la cintura y pantalón firmado por Inés Martín Alcalde. Completaba su estilismo con sandalias en azul. El protagonista del día, Hugo, iba a tono con su orgullosa mamá con chaquetita, pantalón corto y calcetines largos. Cabe destacar sus adorables zapatos en marrón.

La pareja ha posado junto a su pequeño a las puertas de la iglesia en la que se ha celebrado el bautizo. Marta también ha compartido una imagen en la que se ve al pequeño con la madrina. El primer hijo en común del matrimonio nació el 29 de octubre de 2020 y ya ha comenzado a dar sus primeros pasos como se puede ver una de las imágenes. Como no puede ser de otra manera, a sus papás se les cae la baba.

Una celebración íntima

El matrimonio ha querido disfrutar de una ceremonia discreta solo acompañados de sus familiares más íntimos debido a la situación sanitaria. Así lo confirmó recientemente Marta Castro a ‘Jaleos’. «Va a ser familia materna y paterna solamente. Seguimos con Covid, hay un repunte y no queremos hacer nada grande. Nuestras familias más cercanas y ya». También subrayaba que mantenían una relación «estupenda» con Alba Carrillo. «Al final somos familia. Es la ex de Fonsi, la madre del hermano de Hugo y tenemos una relación cordial. No es una relación de amistad como la que tengo con mis amigas, pero hablamos».

El pequeño Hugo y su hermanito mayor tienen una conexión muy especial y se adoran. Lucas no solo le cuida, también le agasaja habitualmente con regalitos y tiene pasión por él. La empresaria está disfrutando al máximo de esta dulce etapa de su vida viendo crecer a su pequeño. Tanto es así que poco después de su nacimiento ya estaba pensando en darle un hermanito. «Fonsi me dijo que estaba loca, pero en el momento que estaba con el bebé en el hospital le dije a Fonsi ‘quiero volver a dar a luz, quiero volver a tener otro bebé’. Sí, me encantaría».

Fonsi Nieto y Marta Castro llevan cuatro años de feliz matrimonio. Se casaron durante una sonada boda celebrada en Ibiza en mayo de 2017 rodeados de unos 500 invitados, entre ellos, muchos rostros conocidos como Vicky Martí Berrocal, Blanca Romero y Cayetano Guillén Cuervo.