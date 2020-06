Flora González está pasando por una de las etapas más dulces de su vida. La presentadora del tiempo de Telecinco ha anunciado a través de sus redes sociales su boda con una retahíla de imágenes en la que aparece el mágico momento de la pedida de mano.

«¡CLARO QUE SÍ!!! Es y será mi respuesta, con millones de pensamientos y el corazón a punto de estallar de amor. ¡Nos casamos! ❤️ Gracias por sorprenderme una vez más, prometo que no me lo esperaba (aquí podéis ver mi cara de ilusión)», ha indicado en su cuenta de Instagram.

La periodista se ha deshecho en halagos con su futuro marido, al que, a pesar de que le da vergüenza salir en sus redes sociales, reconoce que es lo mejor del universo y el mejor compañero de vida y de aventuras, así como de fatigas y risas. «Mi amoruco, estos tres años conociéndote, descubriéndote, han sido increíbles. Me encanta pensar en la cantidad de veces que el destino cruzó nuestras vidas sin que nos diésemos cuenta, jugando con nosotros», escribe.

Asimismo, ha recordado el momento en el que se conocieron, aunque no surgiría la chispa entre ambos hasta años más tardes. «Pienso en esa Semana Santa de 2004 en la que nos conocimos pero no nos hicimos ni caso, no era nuestro momento. Pienso en los años que hemos vivido en la misma manzana, estabas durmiendo unas paredes más allá, no era nuestro momento. Pienso en ese día en el que nos encontramos junto a una televisión rosa, no era nuestro momento. Pienso en esa noche del 19 de junio en la que estaba a punto de diluviar, nos cruzamos y gritaste mi nombre, era nuestro momento. La vida nos regaló experiencias, nos regaló madurez, nos regaló locura y cuando supo que estábamos listos, nos regaló el amor más bonito del mundo», rememora.

Palabras de admiración para su futuro marido

Y es que Flora Gonzáles solo tiene palabras de admiración y agradecimiento para el amor de su vida. La conocida presentadora de Mediaset admite que juntos son fuego y energía y que, a veces, ambos son una perfecta bomba atómica. Sin embargo, en definitiva, explica que juntos forman un gran equipo. «Gracias por darme una familia en el Norte, nos hemos marcado un ‘ocho apellidos cántabros’. A partir de ahora y para siempre, es nuestro momento. Feliz día más feliz del año #yellowday¡Te quiero infinito!», finaliza.

Después de esta clara declaración de amor, la publicación de González se ha llenado de un sinfín de preciosos comentarios y felicitaciones. «Enhorabuena», «Qué emoción y qué bonito lo que escribes», «Enhorabuena pareja», «Qué preciosidad de anillo», «Vivan los novios», «Noticias felices», «Solo podemos poner muchos corazones», «Que bonito«, «Que ganas», «Muero de ilusión», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Encontró el amor después de su ruptura con Daniel Muriel

La periodista, natural de Andújar (Jaén), se ha convertido en uno de los rostros populares de Mediaset. González cuenta con una dilatada trayectoria. Antes de ponerse al frente del tiempo de Telecinco, daba su salto a la televisión en el canal ‘Non stop people’. «He trabajado muy duro para que se me conozca por mi trabajo. No soy la novia de nadie«, comentó en una ocasión después de que se hiciera pública su ruptura con el actor Daniel Muriel.

En 2015, la periodista anuncia el fin de su relación con el actor y dejaba la puerta cerrada a una posible reconciliación. En concreto, la de Jaén reconoció que su relación había pasado por algún que otro altibajo y que fue Muriel quien decidió cortar la relación debido a que ambos sufrieron varios malentendidos y decepciones. Sin embargo, le guarda cariño puesto que pasaron cinco años muy bonitos.