La Operación Deluxe sigue estando vigente, aunque todo apunta a que no por mucho tiempo. La investigación policial comenzó en abril de 2017, pero no ha sido hasta ahora cuando la Fiscalía ha pedido nuevas pruebas a los famosos presuntamente perjudicados por ‘Sálvame’ con el objetivo de cerrar el asunto cuanto antes. Y es que, por ahora el Ministerio Público prefiere no pronunciarse sobre la imputación a los exdirectores del que fuera el programa de las tardes de Telecinco, David Valldeperas y Alberto Díaz, lo que mantiene aún su presunta inocencia en el aire.

En un escrito al que ha tenido acceso The Objective, el Ministerio Público ha pedido a los más de 40 famosos que figuran como afectados por el caso Deluxe que “procedan a concretar datos e información relacionada con los ilícitos accesos a las bases de datos de acceso restringido y uso exclusivamente policial que fueron difundidos por los investigados, sin su consentimiento, en los programas de Mediaset España Comunicación S.A. y de La Fábrica de la Tele S.L.”.

Más allá de este comunicado, la Fiscalía ha reducido de 140 a 17 el número de rostros conocidos que podrían haber sido víctimas de presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho por filtraciones del excolaborador de ‘Sálvame’, Gustavo González, de información de carácter reservado. Supuestamente, ciertos datos que habían salido a la luz fueron extraídos de bases de datos policiales de una manera ilícita por un inspector que mantenía contacto con el paparazzi, los cuales pusieron en jaque a famosos de la talla de Omar Montes, Aída Nízar, Maestro Joao o Maite Zaldívar, entre muchos otros.

La Operación Deluxe, a punto de llegar a su fin

Sin embargo, la Policía Nacional tan solo ha conseguido pruebas de 17 “casos concretos en relación con el programa televisivo ‘Sálvame’”. Algunos de los denunciantes saldrían de esta trama al no haber pruebas suficientes que les sitúen como víctimas, simplemente “conversaciones de WhatsApp” entre Gustavo y el agente sin vinculación al programa. En los casos restantes, las pesquisas han concluido “sin poder establecer” la existencia de solicitud alguna de información por parte de la cúpula del espacio televisivo ni al paparazzi ni al policía. Además, la Justicia tampoco ha considerado que se hayan difundido en ‘Sálvame’ datos que atenten contra la dignidad de Isabel Pantoja, Arantxa Sánchez Vicario, José Santacana o Norma Duval.

Dada la gravedad de los hechos, fueron investigados no solo David Valldeperas y Alberto Díaz, sino también una veintena de redactores, colaboradores y productores de ‘Sálvame’, motivo por el que los dos exdirectores pidieron el archivo de las actuaciones en su contra a las autoridades pertinentes para demostrar su verdad. A esto se suma que, según el medio citado, otras tres personas ajenas a la prensa y una periodista de la revista Rumore también tuvieron acceso a a esta información extraída, presuntamente, de forma ilícita.

Sea como fuere, estos 17 famosos tendrán hasta finales de diciembre para mostrar sus pruebas al Ministerio Público, que lo hace “con carácter previo a informar sobre la solicitud de sobreseimiento efectuada” por David Valldeperas y Alberto Díaz para que la instrucción finalice cinco años después.