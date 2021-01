Cristina Cifuentes se enfrenta hasta a tres años y tres meses de prisión, además de una multa de 30.000 euros por falsificación de documentos

Malas noticias para Cristina Cifuentes. Quedan tan solo unos días para que se siente en el banquillo de los acusados y sabemos lo que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid le pide. Al parecer, Cristina Cifuentes se enfrenta a una pena de prisión de hasta tres años y tres meses por inducir a falsificar un documento oficial por su falso máster. Además, la Fiscalía también pide una multa de alrededor de 30.000 euros. Aunque queda unos días para que se siente en el banquillo, ya se conoce lo que la Fiscalía de la Comunidad le pide a la que fuera Presidente de la misma. Tras aplazarse la pasada primavera por la pandemia del coronavirus, la sentencia final se conocerá tras el juicio que comenzará el próximo lunes día 18 a las 10:00 horas en la sección 15 de la Audiencia Nacional.

Este lunes, la expolítica se siente en el banquillo de los acusados

A Cifuentes se le acusa por un delito de falsedad en documento oficial, algo por lo que en su momento se vio forzada a dimitir de su cargo en el Partido Popular por este escándalo. Al parecer, la expresidente de la CAM se vio envuelta en el asunto de los posgrados que la Universidad Rey Juan Carlos regalaba a alumnos VIP sin hacer nada o casi nada. Fue el pasado 1 marzo de 2019 cuando Cristina Cifuentes anunció a través de Instagram que se daba de baja del PP. Desde entonces, la hemos podido ver colaborando en diferentes programas de televisión del grupo Mediaset.

Pero, ¿por qué se le acusa directamente a Cristina Cifuentes? Se expone a una condena no por el fraude de su máster que obtuvo sin haber aprobado todas las asignaturas, sin haber ido a clase y sin haber entregado el Trabajo Fin de Máster (TFM), necesario para aprobar el máster; sí se enfrenta por la falsificación del acta con la que intentó justificar que efectivamente sí había defendido ese trabajo final. Es decir, no se ha visto envuelta por haber recibido el título del máster sin haberlo realizado cuando ya era un cargo público, sino por la cortada que exhibió a los diferentes medios de comunicación y a través de sus perfiles en redes sociales con la que intentó salvar su carrera política. Algo que finalmente no pudo hacer.

Cristina Cifuentes habló con SEMANA sobre el retraso de su juicio

El pasado mes de julio, cuando estaba previsto que se celebrara su juicio, SEMANA habló con la colaboradora para que nos contara cómo le había sentado el retraso de este juicio. «Para mí esto está siendo una auténtica pesadilla, que ya dura dos años. Es primordial en mi vida que ese juicio se celebre lo antes posible, para quedarme con la imagen limpia. Pero de momento no ha sido posible», nos contó. Ahora, tan solo quedan unos días para que comience el juicio y se aclare todo lo relacionado con el falso máster.