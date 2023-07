Ya son marido y mujer. Tras meses y meses de espera y de polémicas que han dinamitado su unión por momentos, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han dado esta misma tarde el "sí, quiero" en El Rincón. Una ceremonia que ha estado marcada por el hermetismo, optando incluso los novios por hacer que sus invitados dejaran sus móviles en una habitación para que así no pudieran reflejar en sus redes sociales nada de lo que sucediera en la finca familiar. Sin embargo, hay quienes no han hecho mucho caso a la norma de los novios y han compartido en Instagram las primeras (y esperadas) imágenes de la boda del año.

En primer lugar, ha sido uno de los amigos del empresario quien no ha querido dejar pasar la oportunidad de dejar constancia de este importante evento dentro del universo 2.0. El joven en cuestión ha hecho pública una imagen de la celebración del cóctel de bienvenida en El Rincón, del cual están disfrutando todos los allegados al incipiente matrimonio con sus mejores galas. Un escenario al que acompañan altísimos árboles, mucha naturaleza, una pequeña carpa y varias barras en las que los invitados están pudiendo degustar las primeras creaciones culinarias de Eneko Atxa. Pero sus stories no han quedado ahí, y también ha aprovechado el perfecto estado del césped de la finca para fotografiarse junto a otros de los invitados a la velada, certificando así, de cara a la posteridad, un día grabado con letras de oro en la vida de los novios.

Las filtraciones de esta ceremonia nupcial no han quedado ahí, y ha sido una familiar muy cercana a la ganadora de MasterChef Celebrity quien también ha compartido en sus redes sociales algunos de los momentos previos a la boda de la marquesa y el ingeniero. Esta no ha sido otra que Cristina Fernández, esposa de Álvaro Castillejo Preysler, que ha subido un selfie frente al espejo y junto a su marido de sus looks de invitados en el gran día de la prima de este último.

Artículo en elaboración