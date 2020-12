Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arancha de Benito, ha hecho una fiesta de cumpleaños que era multitudinaria y no había mascarillas.

Este domingo a última hora muchos usuarios de redes sociales repararon en el perfil de Instagram de la hija de Guti y no precisamente por algo positivo. Ni mucho menos. La joven ha celebrado su cumpleaños con muchos más invitados de los permitidos y lo ha hecho en una fiesta multitudinaria en la que no había mascarillas y en la que, además, no se respetaba la distancia de seguridad. Por si fuera poco, los propios invitados compartieron imágenes de la celebración y diferentes vídeos en su Instagram, lo que ha valido como prueba de que se han saltado las normas en plena crisis sanitaria. Una situación que ha provocado que tanto Zayra Gutiérrez como otros asistentes en los que había influencers reciban un aluvión de críticas, pues su actitud no da en absoluto ejemplo, dados los tiempos que vivimos.

Baile, alcohol y más de 20 personas a pesar de las restricciones que marcan que no puede haber más de seis son solo algunos de los ingredientes de esta fiesta que tantos titulares ha copado este lunes. La joven quiso celebrar su 20 cumpleaños, pero no lo hizo cumpliendo las medidas sanitarias, hecho que no solo compartió ella en sus redes sino también el resto de invitados. En estas imágenes aparecen felices, cantando y posando para la cámara, un comportamiento que ha llevado a que todo el mundo ponga el grito en el cielo. No solo cargan contra todos ellos por no ser responsables y ayudar así a que se propague el virus, también porque presuman orgullosos y alardeen de ello en sus perfiles de Instagram.

Aunque no quisieron compartir esta fiesta con todos sus amigos en sus redes, sino bajo el filtro «mejores amigos», ninguno de ellos ha podido evitar que estas imágenes se conviertan en virales. Algunos de ellos han preferido borrarse sus cuentas y otros se la han privatizado con el único fin de no recibir linchamiento público, siendo pocos los que han dado explicaciones o se han justificado sobre tan craso error.