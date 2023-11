La fiesta sorpresa que Paco León organiza a su amigo especial

No todos los días se cumplen treinta años, ni se tiene un "amigo especial" que te tape los ojos para soplar las velas contigo. Y que ese amigo sea un actor de fama en el país, como Paco León, es aún más increíble. Si para colmo ya te regala una tarta con forma de corazón de chocolate, uno tiene el mejor obsequio del mundo. Eso le decían sus amigos al interiorista Marcos Antón el pasado fin de semana tras el fiestón de cumpleaños sorpresa que le montó el artista.

En esta celebración, Paco León reunió a todos los amigos para que comieran la tarta de chocolate donde se escondía el mejor regalo del mundo. Los dos soplaron juntos y ya es oficial esta íntima amistad, que no esconden ninguno de los dos. El director de 'Kiki: la película' celebraba una fiesta sorpresa de lo más "naif". Para celebrar el 30 cumpleaños reunió en un local, que decoró con globos azules. No faltó la música.

Paco León posa con Marcos Antón tras organizarle una fiesta sorpresa

Previamente, Paco León congregó a los más allegados al diseñador con todo tipo de cautela para que no se enterara Marcos Antón, al que quería sorprender. El resultado fue magnífico. En el restaurante, en el que ya estaban congregados todos los invitados, el actor entró con su amigo especial, al que tapó previamente los ojos con un pañuelo negro. Cuando se lo quitó, Marcos se encontró a todo el mundo cantándole el cumpleaños feliz. Paco volvió a sorprender a Marcos con una tarta de cumpleaños que tenía dibujado un escorpión. Ambos posaron orgullosos con la tarta.

El cuervo Rockefeller con la actuación de la actriz Marypaz, Lasayago

La fiesta no faltó en este cumpleaños. Canciones, magia, risas y hasta una actuación del Cuervo Rockefeller junto a la actriz Marypaz, Lasayago, que hizo reír a todo el mundo. Marcos y Paco acabaron untándose la tarta de chocolate por la cara y por la nariz como si fueran críos, mientras todos los asistentes bromeaban con ellos. La pareja de amigos lleva una relación estable desde hace unos años. Ya aparecen juntos y no se esconden. De hecho, no dudan en dedicarse corazones en Instagram, mostrándose el cariño y amor que se tienen. Marcos es 20 años más joven que Paco León y hace solo seis meses SEMANA destapaba en exclusiva esta relación que tan contentos tiene a Marcos y al actor.

Paco León siempre ha sido un perfecto referente dentro del colectivo LGTBIQA+. Tanto es así que nunca ha tenido reparo a la hora de expresar su orientación sexual, incluso cuando mantenía una relación con Anna Rodríguez Costa. Pero lo cierto es que han pasado tres años desde que el intérprete de Luisma en 'Aída' y la que fuera su compañera de vida tomaron caminos separados. Eso le ha llevado a dar una nueva oportunidad al amor al lado de Marcos Antón, con el que está muy ilusionado. Los dos se compenetran de maravilla. En paralelo a la increíble relación que hay entre ellos, ambos están centrados en sus profesiones. Marcos Antón sigue al frente de su estudio de interiorismo de marcada reputación, Mabaestudio, y Paco está inmerso en sus nuevos proyectos profesionales.