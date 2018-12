1 Fernando Fitz-James Stuart, sobrino de Eugenia, y su mujer Sofía Palazuelo

El mismo día de su cumpleaños, la duquesa de Montoro quiso compartir con todos sus seguidores una sensual foto en la bañera junto a una tarta de cumpleaños. “A todos vosotros que me habéis felicitado por mi cumple hoy y por lo de Calleja!!! MUCHÍSIMAS, MUCHÍSIMAS GRACIASSSSS Desde ayer he contestado 1 x 1 a todos los que he podido… !!!! Agradecidísima x todo el cariño!!!! Os adoro @narcisrebollo tu foto mi amor!!!”, publicaba junto a la imagen. Eugenia hacía alusión con este comentario a su reciente entrevista en el programa de Jesús Calleja donde se sinceró acerca del segundo marido de su madre, el jesuita Jesús Aguirre. Una etapa de su vida a la que definió como una “pesadilla”.