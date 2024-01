Fidel Albiac y Rocío Carrasco, protagonistas sorpresa de la fiesta más familiar de Alba Carrillo

Vídeo: Instagram @albacarrillooficial

Fidel Albiac ha reaparecido coincidiendo con una fecha muy especial: el cumpleaños de Lucía Parejo. Ha sido la hija de esta, Alba Carrillo, la responsable de dar cuenta de este feliz encuentro. La excolaboradora de Mediaset ha compartido un vídeo en su Instagram, donde suma cerca de 765 mil seguidores, en el que se ve a la pareja de Rocío Carrasco llevándole la tarta a la homenajeada. Muy entregado a la tarea que le han encomendado, Fidel interpreta el 'cumpleaños feliz' a todo pleno pulmón. Esto mientras recorre el lugar donde se han reunido para celebrar el aniversario de la cumpleañera. Tras este bonito momento, no ha dudado en plantarle un beso en la frente a Lucía Parejo, visiblemente emocionada.

En el citado vídeo también aparece Rocío Carrasco de espaldas, luciendo una vistosa chaqueta de color naranja. Todo parece indicar que el grupo de amigos se encontraba en una carpa anexa a las instalaciones donde se graba 'Celebrity Bake off'. Hasta ahí se han trasladado la madre de Alba Carrillo y Fidel Albiac para celebrar este importante día. Recordemos que tanto Alba como la hija de Rocío Jurado son dos de las flamantes concursantes de la primera edición de este programa culinario de Televisión Española. Una versión pastelera de 'Masterchef Celebrity' en el que deben demostrar sus dotes creando dulces y postres. Junto a ellas, también participan otros rostros muy famosos como Terelu Campos, Ana Boyer y Julio Iglesias Jr, Blás Cantó o Pablo Puyol.

El círculo de amistades de Fidel Albiac y Rocío Carrasco

La última vez que supimos algo sobre la vida de Fidel Albiac fue a finales del año pasado, cuando saltó la noticia que él y Rocío Carrasco habían decidido vender las joyas de Rocío Jurado. Nada más lejos de la realidad: los icónicos bienes que heredaron de La más grande continúan en posesión de la pareja. La hija de la artista se vio obligada a salir al paso y negar con rotundidad las informaciones a 'Informalia'. "Es mentira. Me está llamando todo el mundo. No paran de sonar los teléfonos, pero no es verdad que venda las joyas", sentenció.

Antes de aquello, la pareja no dudó en reaparecer, muy unida como ya es costumbre, en el funeral de María Teresa Campos celebrado en Madrid, de la que eran íntimos. En los últimos meses, se han vuelto inseparables de las hijas de la comunicadora y uno de sus principales apoyos en estos duros momentos. Una amistad muy próxima que también comparten con Alba Carrillo y Lucía Parejo, a tenor del vídeo que ha compartido en sus redes la excolaboradora.