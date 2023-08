Continúa el goteo de información sobre la forma en la que murió Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho. El asesino confeso del cirujano colombiano ha colaborado en todo momento con la investigación de las autoridades tailandesas para esclarecer el caso, desvelando detalles sobre cómo sucedieron los hechos. Hasta el momento se sabía que la víctima murió degollada después de que el hijo de Rodolfo Sancho le propinara un golpe y callera al suelo. Esto antes de descuartizarle en 14 partes, de las que todavía faltan ocho por recuperar. La policía de Tailandia ha asegurado ahora que los dos protagonizaron una feroz pelea en la que no faltaron los puñetazos y los mordiscos de Edwin para tratar de zafarse de su asesino.

La pelea entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta fue mucho más prolongada de lo que se señaló en un primer momento

"Primero se pelearon. Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo. Pero no murió en ese momento, sino cuando Daniel Sancho comenzó a cortarle el cuello", indica el informe en el que se recogen los resultados de la autopsia realizada sobre lo que se ha podido recuperar del cadáver de Edwin.

Hasta ahí lo que se conocía de manera oficial de esos momentos previos al deceso del hombre de 44 años. Adrián Foncillas, corresponsal de Antena3 desplazado al lugar ha tenido acceso a nuevos detalles que sugieren que el forcejeo que mantuvo la pareja no fue una simple pela. "Nos ha dicho la policía esta mañana que la pelea entre Sancho y Edwin fue feroz y mucho más prolongada de lo que pensábamos. Nos cuentan que se dieron varios puñetazos y que Arrieta se defendió mordiendo el brazo de su agresor dejándole una herida muy visible", ha explicado el reportero. El reportero ha dejado claro en todo momento que el colombiano intentó defenderse como pudo para salvar su vida y se resistió hasta que calló al suelo.

Giro inesperado de los acontecimientos

Al contrario de lo que aseguraron las autoridades tailandesa hace unas semanas, la investigación del caso, aunque cerrada inicialmente, continúa su curso. Así lo confirmó Big Joke, máximo responsable de este caso, en entrevista con el programa 'En boca de todos'. Todavía faltan por esclarecer algunos detalles de cara al juicio que tendrá que enfrentar el hijo de Silvia Bronchalo. Se pedirá para él pena de muerte.

Este sería el motivo por el que Daniel estaría yendo y viniendo de la cárcel de Koh Samui, donde se pensaba que estaba preso, a la prisión de Surat Thani, donde Big Joke señala que duerme en realidad: para colaborar en las pesquisas que todavía se están llevando a cabo. Una noticia, la del nuevo centro penitenciario donde el joven de 29 años estaría recluido, que tiene a los medios de comunicación desconcertados. "Jamás ha estado en la cárcel de Koh Samui. Ahí no hay cárcel. Lleva todo este tiempo en otra prisión", confesaba el número dos de la policía en entrevista con el citado formato de Cuatro.

Dejando a un lado el tema de dónde se encuentra el hijo de Rodolfo Sancho, en cuanto a la autopsia, quedan todavía algunas preguntas en el aire. Por ejemplo, si se produjo o no una puñalada, como señalaba la policía en un primer momento. "La autopsia no nos va a decir si hubo cuchillada porque el torso no se ha encontrado, solo contamos con una camiseta rota sin una gota de sangre. La policía dice que de todos modos esto es irrelevante pero para ellos no hay ninguna duda de que fue un crimen premeditado", concluía Adrián Foncillas. Lo único claro llegados a este punto, ha subrayado el reportero, es que las autoridades tailandesas tienen muy claro que Daniel actuó a conciencia y de forma premeditada. Y lo hizo solo.