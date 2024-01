El mensaje de Verdasco que demuestra cómo es su relación con sus cuñados, Tamara y Julio

La relación entre los hermanos Preysler es idílica, así lo dejan ver constantemente tanto en sus apariciones públicas como en sus redes sociales. Pero no solo eso, parece que los nuevos integrantes de la familia también se adaptan a la perfección. Así lo demuestra la última publicación de Fernando Verdasco, el marido de Ana Boyer. El tenista se lleva de fábula con sus cuñados, por eso no ha dudado en mandarles su apoyo públicamente y presumir de la bonita relación que le une a su familia política. Ha sido a través de sus 'stories' de Instagram, donde ha aprovechado la aparición conjunta de los tres hermanos en 'Bake Off: Famosos al horno' para dedicarles unas tiernas palabras.

"Grande Julio y siempre única mi Tamara", comentaba Verdasco junto a imágenes de la última entrega del programa. No dejaba de lado a su mujer, por supuesto, "te amo Ana", y añadía, "qué bonito veros a los tres". Un mensaje que demuestra la gran relación que hay entre toda la familia.

Los tres hermanos de la saga Preysler se reunían en el último programa para sorpresa de todos. Y es que estamos acostumbrados a ver a Ana y Julio Jr. juntos en las cocinas de 'Bake Off', pero la visita de Tamara fue totalmente inesperada. El programa invitó a Tamara Falcó a valorar el cocinado de sus hermanos, por lo que se alegraron 'a medias', ya que si algo no tiene la hija de Isabel Preysler son pelos en la lengua. Además, su visita coincidió con la revelación del tercer embarazo de su hermana, Ana Boyer.

Ana Boyer anuncia su embarazo a sus compañeros de Bake Off

La buena nueva fue revelada por la presentadora Paula Vázquez al comienzo del programa: "Quizás haya una dulce noticia dentro de esta carpa que tiene que ver con venir con el pan debajo del brazo", comentaba mientras la cámara enfocaba la sonrojada cara de Ana Boyer. "Sí, sí, viene mi tercer hijo en camino, si Dios quiere", confirmaba la hija de Isabel Preysler frente a todos sus compañeros, que recibieron la noticia con gran alegría.

No faltaron divertidos comentarios, como el de Terelu Campos: "Algunos tenemos más barriga que ella", a lo que Ana respondía: "Es que el delantal me tapa".

Ana y Fernando esperan su tercer hijo

Dos años después de su boda la pareja tenía a su primer hijo, Miguel, el 26 de marzo de 2019, y en diciembre de 2020, Ana y Fernando ampliaban la familia con su segundo hijo, Mateo. Pero, de nuevo, hemos de sumar un nuevo capítulo a su vida como padres ya que hace pocos meses Ana y Fernando hacían público un tercer embarazo, también mediante exclusiva en una revista del corazón. Bebé del que ya sabemos que será un varón, puesto que, Ana anunciaba el sexo semanas más tarde en su cuenta de Instagram.

Julio Iglesias Jr. se convierte en el último expulsado

El programa dejó un sabor agridulce en la saga, y es que el cantante tuvo que abandonar las cocinas con una tarta “bonita pero incomestible”. Ana tuvo que despedirse, así, de su hermano, a quien ha ayudado y apoyado en todo momento gracias a sus grandes dotes como pastelera, y es que la mujer del tenista se ha convertido en una de las favoritas indiscutibles del programa. ¿Conseguirá hacerse con la victoria?

A través de sus redes sociales, la hija de Isabel Preysler desvelaba que "poder vivir la experiencia junto a mi hermano Julio es de las cosas que más he disfrutado en Bake Off", demostrando, sin duda, que lo que no se ve detrás de cámaras es igual de idílico que cuando se encienden los focos.