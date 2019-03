Fernando Verdasco comparte la primera foto de su hijo Miguel

Fernando Verdasco y Ana Boyer llevan una semana de lo más intensa. Y es que este pasado martes daban la bienvenida a su primer hijo, Miguel, en la Clínica Ruber Internacional de Madrid. Tres días después, ha sido el tenista el encargado de compartir la primera foto de su hijo, que ha acompañado con un bonito mensaje.

Ana Boyer y Fernando Verdasco ya son padres de su primer hijo

Primeras visitas al bebé de Ana Boyer y Fernando Verdasco

Han sido unos días intensos para la pareja, que no ha dejado de recibir las visitas de familiares y amigos en el hospital. Ana Boyer daba a luz a Miguel el 27 de marzo y los padres del tenista e Isabel Preysler fueron los primeros en acudir hasta la clínica para estar al lado de ellos en este día tan especial.

Pues bien, tres días después, Fernando Verdasco ha encontrado un hueco para compartir con sus seguidores la primera foto de su pequeño: “Muchísimas gracias a todos por vuestros mensaje de cariño y felicitaciones de parte de los 3!! ❤️ #LaMejorExperiencia #FelicidadMáxima“, escribía emocionado, haciendo saber que están siendo unos días increíbles. Haberse convertido en padre se ha convertido ya en la mejor experiencia de su vida, tal y como él mismo lo asegura.

Fernando Verdasco ha compartido la primera foto de su hijo Miguel

La impaciencia de Verdasco por ver a su hijo

Unos días antes de que llegara al mundo el primer hijo de la pareja, el tenista hacía públicas sus ganas de que naciera. Lo hacía compartiendo una imagen en la que lo vemos tumbado en la barriguita de embarazada de Ana Boyer: “Do you want to come out today??? I wanna see you!! ❤️” [“¿Quieres salir hoy? Tengo ganas de verte”]”.

Su impaciencia por conocer a su hijo la compartió en su Instagram

El tenista sabía que el pequeño Miguel iba a llegar en pocos días, por lo que había ya cancelado su asistencia al Masters de Tenis de Miami, por coincidir en fechas con la posible llegada de su primer hijo.

Ana Boyer ingresa en el hospital para dar a luz

Tuvo que cancelar su participación en el último torneo de tenis

Tamara Falcó fue la primera en hacer pública la noticia a través de su Instagram con una foto de la pareja: “Hoy es un día muy feliz para nuestra familia! Ha nacido Miguel 💕. Un niño muy esperado por todos 👪 Felicidades a Ana y a Fernando ❤️ #yasoytia“, escribía con emoción.

Tamara Falcó fue la primera en compartir la noticia