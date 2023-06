Fernando Tejero, sin filtros: "Sufrí abuso sexual"

Gracias a la entrevista de Luz Casal en 'Mi casa es la tuya', hemos escuchado sincerarse por completo a Fernando Tejero. El actor, amigo personal y admirador de la cantante, ha repasado su infancia y los problemas que tuvo durante aquella época. Además, ha reconocido que sufrió abuso sexual.

"Yo sufrí abuso sexual y no me atrevía a contarlo por miedo a la sociedad. Primero en mi casa. Si lo contaba en casa igual mi padre me decía que la culpa la tenía yo. Lo he verbalizado hace poco porque creo que es muy necesario. También he sufrido acoso escolar y eso pasa una factura para toda la vida. Yo me sigo tratando a día de hoy", ha contado sobre su niñez. El intérprete ha recordado que utiliza el altavoz que le da la popularidad con el único objetivo de ayudar a personas que puedan vivir una situación similar. "Si puedo evitar que otra gente pase por donde yo he pasado, mucho mejor. No mostrarte tal cual eres te pasa factura".

Fernando Tejero habla de su depresión

El inolvidable Emilio Delgado, de la serie 'Aquí no hay quien viva', ha explicado que durante la adolescencia le rondaba la idea de ser actor. "A mí me gustó esta profesión desde que tengo 14 años. Yo tenía muchas cuentas pendientes conmigo mismo a nivel emocional. Tenía muchos traumas que resolver. Siempre digo que la mejor época de mi vida fue cuando estuve estudiando Arte Dramático. Estaba volcado en eso y me olvidé del resto. En un buen día me encuentro solo en casa, llorando y sin saber por qué. Sin pretenderlo llega todo. A mí eso me hizo tener los pies en la tierra".

No es la primera ocasión en la que se pronuncia sobre sus problemas: "Yo he tenido depresión. No es moco de pavo". Además, ha reconocido que los mensajes que recibe a través de las redes sociales, en ocasiones, son muy hirientes. "A mí me han deseado la muerte. Me han dicho que compro niños porque se creen que tengo un niño de vientre de alquiler. ¿Dónde está el niño? Yo creo que esa gente son personas enfermas". Por último, ha mirado hacia el futuro: "Dentro de diez años creo que voy a estar mejor que ahora. Conociéndome más y haciendo trabajos con el aprendizaje que ahora tengo. También me veo con mis perros en el campo".