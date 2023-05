Fernando Tejero relata su dura infancia y sus momentos más complicados

'El camino a casa' inició este jueves un nuevo recorrido junto a Albert Espinosa por la infancia de un rostro famoso. Fernando Tejero es el protagonista de esta segunda entrega en la que hace un viaje al pasado, recuerda su infancia y su paso por la escuela. Junto al escritor ha abierto su corazón y, con mucho dolor, recuerda cómo vivió cuando era pequeño. "Tuve una infancia diferente, que me ha afectado en la adolescencia y madurez. Me vine con mi tía porque mi madre estaba enferma y se convirtieron en 14 años", revela. Esta separación de sus padres supuso un antes y un después en su vida, dando un lugar especial a su tía: "Cuando ella enferma de cáncer, me volví a casa. Para mí ha sido casi todo, la recuerdo con todo el amor del mundo".

Todos esos cambios le llevaron a acudir a terapias que le dieran las herramientas de poder enfrentarse a su realidad. "He tenido que ir a psicólogos. Era difícil de contar y con el tiempo de vivirlo", reconoce. La enfermedad de la que considera como su segunda madre sacudió todo su mundo y es que "a pesar de que eran mis padres y hermanos, era una familia nueva. Por aquella época era creyente y llegué a pedir que me muriese yo antes que ella". Es, sin lugar a duda, una de las mujeres de su vida: "Era un chico feliz pero la persona que se me iba era mi todo. Cuando la perdí comenzó una nueva vida que, encima, no había elegido".

La vida le depararía aún más giros cuando tomó la determinación de estudiar arte dramático en Madrid. Esta decisión no gustó a mucha gente de su entorno y fueron pocos los que le apoyaron. Así no pudo evitar emocionarse cuando un amigo de la infancia, todavía presente en su vida, apareció para sorprenderle: "Fue de los pocos que me dijo que lo intentara. Por mucho tiempo que pase, seguirá siendo su mejor amigo. Me ayudó en muchas cosas". Una de esas amistades, tan importante para él, fue el que le inculcó una de sus pasiones "salvavidas": "Ha escrito varias novelas y libros de poesía. Con él entendí que, cuando los sueños se luchan y pelean, al final se consiguen".

Fernando Tejero: "Sufrí bullying. Forcé la voz para que se dejaran de meter conmigo"

Fernando Tejero relató en 'La ventana de la tele' de La Ser ya muchos de estos momentos sin entrar en detalles de qué había sucedido en la escuela. Esta etapa es fundamental y se convierte en una auténtica odisea si sufres el desprecio y los insultos. El paso por el colegio del actor tampoco contribuyó a sentirse seguro. Al contrario, todos los que le rodeaban le ponían en una situación complicada. "Bullying sufrí en los dos colegios, antes no tenía nombre. Tenía de pequeño 'mucha pluma' y me llamaban...Empecé también a tartamudear y tenía que ver con lo que no podía expresar, te quedas mudos".

Es algo que todavía le persigue y que intenta tratar. Llegó a tal punto este señalamiento que, incluso, "no quería ser homosexual". Cambió hasta su forma de hablar solo por intentar que le dejaran tranquilo y encajar. "Al igual que me quité la 'pluma' porque 'tenía que ser macho', también la voz. Cuando empecé a tomar clases de voz me dijeron que tenía algún nódulo de forzarla. Esa voz 'sabinera' era para que se dejaran de meter conmigo", recuerda apenado.