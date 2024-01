Oleada de cariño hacia Fernando Tejero tras el suceso más doloroso de su vida: "Me queda un camino difícil"

Fernando Tejero (56 años), además de un gran actor, es un fiel amante de los animales. En especial, de sus mascotas, esos seres leales que le han acompañado incluso a rodajes de películas o series y que tan presentes han estado en diferentes momentos de su vida. Guardianes de sus secretos y apoyos férreos en la más absoluta intimidad, ahora ha tocado despedirse de uno de ellos. Ha sido el intérprete el encargado en anunciar su pérdida y es que Pepa le ha dejado para siempre. Un dolor ensordecedor del que se ha querido hacer eco en una carta pública, un escrito en el que le dedica preciosas palabras tras 13 años juntos. Y en el que por supuesto ha recibido el calor no solo de famosos, sino también de anónimos que comprenden por el duelo que está pasando. "El dolor me atraviesa y junto a tu ausencia no me dejan dormir y lloro. Te marchaste ayer mi amor mi Pepa y te extraño como te amo….Infinito. De los seres que más he querido y querré en mi vida. Me queda un camino difícil echándote de menos….Muchísimo", comienza diciendo.

Esta es la mascota de Fernando Tejero y esta su desgarradora despedida

El cordobés se siente muy agradecido por el tiempo que ha estado junto a su mascota, más de una década que él siempre tendrá en su memoria. Tal ha sido su unión que incluso ha rechazado papeles por ello, pues había trabajos que le impedía cuidar de Pepa y sus otros dos animales. Así se lo explicaba él mismo recientemente a Nuria Roca. "He cambiado mi modo de vida por mis perros. He dejado de ir a muchos sitios por mis perros. Habrá gente que lo entienda, habrá gente que no. A los perros, cuando se les quiere, son como los hijos. Los hijos entienden por qué te vas y tal, pero los perros no", explicó Fernando Tejero a la presentadora de La Sexta. Lo que quizás no imaginaba es que solo unos días después iba a tener que despedirse para siempre de su can, a quien adoraba por encima de todo.

El actor de 'La que se avecina' está repleto de amor y considera que ha podido estar a la altura de su perrita, aunque eso no quita el vacío que ahora le acompaña. Una etapa complicada que ha compartido para rendirle tributo a su fiel amiga. Aquella que jamás le hubiera juzgado y que estuvo a su lado hasta su último aliento. "Sin duda has hecho que los trece años que hemos pasado juntos hayan sido mejores que si no hubieses estado. Nunca se irán de mi ni tu amor ni tus lametones, ni las noches durmiendo a tu lado ni tus miradas…todo esto se queda conmigo para siempre

gracias por todo mi amor bonita, mi Pepa. Lía, Lua y yo esperamos volver a juntarnos contigo si es que hay un después. Mientras tanto seguimos aquí viviendo tu recuerdo cada segundo. Sé que tengo que quedarme con lo hermoso que vivimos, pero ahora la angustia me ahoga. Vuela alto mi niña", finaliza la misiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fernando Tejero ( @fernando_tejero)



Fernando Tejero ha recibido cientos de comentarios, entre otros, de presentadores, cantantes y compañeros de profesión. Desde la artista Vanesa Martín, que le dice que "son puro amor, pura nobleza y generosidad. Quédate con que le diste lo mejor de ti" al conductor de 'Pasapalabra', Roberto Leal, que le escribe que "no hay amor más sincero que el compartido desde las extrañas, el cual nunca desaparecerá". No han faltado sus compañeros de reparto en series como 'La que se avecina' o 'Aquí no hay quien viva', como Cristina Castaño, Pablo Chiapella o Luis Merlo. Unos mensajes que han calado hondo y que él ya ha agradecido.