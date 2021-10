Fernando Martínez de Irujo tras la última ruptura familiar: «Las cosas llevan su tiempo»

Fernando Martínez de Irujo fue el último del clan que explicó frente a las cámaras cómo estaba la relación entre los hermanos. A pesar de que parecía que había vuelto la paz a la familia, él confesó que no era así. De nuevo, se había producido una ruptura entre ellos, lo que demostró que no pasaban ni mucho menos por un buen momento. «Estamos unidos parcialmente. Siempre unidos del todo nunca se está, pero no pasa nada, es cuestión de tiempo», dijo. No dio nombres, pero solo dos semanas después ha cambiado su discurso. Una vez más ha vuelto a ser preguntado por el mismo asunto y ahora ha dado un paso atrás, eso sí, aclarando que «las cosas necesitan su tiempo».

Fernando Martínez de Irujo no tiene miedo a explicarse y dar algunos detalles y es que como él mismo relata tiene libertad de expresión. Aunque hay quien asegura que su nueva actitud se debe a un toque de atención por parte de su hermano, el duque de Alba, Fernando sostiene que no es así. No llama la atención que en más de una ocasión entre los hermanos haya habido problemas, ya que no es la primera vez que esto sucede entre ellos. De hecho, cabe recordar que Cayetano Martínez de Irujo después de publicar sus memorias estuvo durante algunos meses sin tener contacto con varios de sus hermanos, una situación que habría mejorado tras sus últimos ingresos hospitalarios.

Fue el pasado mes de noviembre cuando el duque de Alba visitó a Cayetano, un gesto que les acercó y que llevó a que poco después el duque de Salvatierra incluso comentara que habían pasado página. Se suponía que habían sacado bandera blanca y que ya no había nada que les alejara, sin embargo, ahora podrían estar de nuevo enfrentados. Es difícil olvidar todo lo que ha pasado entre ellos desde que falleciera la duquesa, tanto es así que desde su muerte no han dejado de repetirse las rencillas entre ellos. En especial, cuando Cayetano Martínez de Irujo publicó sus memorias ‘De Cayetano a Cayetana’, obra literaria en la que confesó algunos secretos que el resto hubieran deseado que no hubieran visto la luz.