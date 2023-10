Fernando Fernández Tapias podía presumir en vida de ser un hombre muy querido. El 'paseillo' de amigos y familiares que se han acercado al Tanatorio de la Paz para darle el último adiós ha sido incesante. Su viuda, Nuria González, destrozada, ha agradecido los numerosos gestos de cariño que está recibiendo desde su fallecimiento el miércoles 25 de octubre. En todo momento ha estado arropada por su círculo más íntimo y por numerosos rostros conocidos de la actualidad social y política. No la han dejado sola ni a ella ni a sus dos hijos, Iván, de 20 años, y Alma, de 17, fruto de su matrimonio de 21 años con su gran amor. Este jueves 26 de octubre se ha celebrado una misa en honor al empresario gallego. Ha tenido lugar en el tanatorio madrileño donde se ha instalado la capilla ardiente. El lugar se ha convertido en centro de peregrinación de personalidades varias, entre ellas, Fernando Verdasco y Ana Boyer, Isabel Preysler y un sinfín de rostros más.

La viuda de Fernando Fernández Tapias reaparece junto a sus hijos y su hermana, visiblemente más tranquila

Nadie próximo a Fernández Tapias ha querido perderse su último adiós. Nuria González reaparecía, todavía muy afectada, pero algo más tranquila, como dejaba entrever su semblante. No se ha despegado de sus hijos, que están siendo su gran apoyo (mutuo, por otro lado), y de su hermana Yolanda. "No he conocido a una persona más cuidada que Fernando. Tanto por Nuria, como por la hermana de Nuria y sus hijos pequeños. Su fallecimiento ha sido totalmente inesperado. La familia está todavía en 'shock'", confesaba Ana Rosa Quintana, amiga íntima de la pareja.

Nada hacía prever el fatal desenlace. Personas cercanas a la familia confirmaban la noticia a primera hora del miércoles con una llamada al programa de Carlos Herrera, en la COPE. Aunque no desvelaban la causa de la muerte, horas más tardes se conocía que todo se habría desembocado de la peor manera tras sufrir un infarto. Sucedió a las 3:30 de la mañana, cuando Fernández Tapias dormía en su domicilio de Puerta de Hierro. La espectacular mansión, valorada en 3 millones de euros, ha sido el hogar familiar donde el gallego y su tercera mujer han visto crecer a Alma e Iván, los dos hijos pequeños de los ocho que tuvo Tapias.

Los famosos rompen su silencio para hablar del empresario gallego: "Fernando era una de las personas más generosas"

Entre los asistentes a la misa-funeral, Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio, amigos de la familia desde hace décadas. "Yo he crecido con Fernando. Nuria y él han sido amigos desde siempre", contaba la nieta de María Teresa Campos. Su madre, por su parte, se ha mostrado muy afectada por esta pérdida irremplazable. "Fernando era muy buen amigo. Con él que he pasado momentos muy felices de mi vida. Con él me he sentido querida y muy cuidada. Ha sido una de las personas más generosas que he conocido nunca y muy coqueto. Nuria, Yolanda y los. niños son familia", ha reconocido a su llegada al tanatorio.

"Ha sido una despedida muy triste. Somos muy buenos amigos", ha destacado Fernando Verdasco a la salida de la misa, que recientemente hablaba de la operación de su madre. El tenista ha acudido de la mano de su mujer, Ana Boyer, y la progenitora de esta, Isabel Preysler. Los tres han llegado en el mismo coche y el propio Verdasco ha sido quien le ha abierto la puerta del vehículo a su suegra. El cónclave Preysler se ha completado con la aparición de Tamara Falcó, que acudía junto a su ya marido, Iñigo Onieva. La colaboradora de 'El Hormiguero' aparecía horas después del funeral en su puesto de trabajo en el formato de Antena3. Ahí se refería al 'rifirrafe' que ha mantenido con el arquitecto Joaquín Torres por obra y gracia de su nuevo ático, al que se mudará próximamente con su marido.

