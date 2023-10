La noticia de la muerte de Fernando Fernández Tapias ha sido un auténtico batacazo para su familia. Nadie de su círculo cercano, incluida su viuda, Nuria González, esperaban este triste desenlace. A sus 84 años, su salud había sufrido algún que otro altibajo en los últimos años, como ha confirmado su amiga Ana Rosa Quintana, pero nada hacía prever su inesperada muerte. Han sido personas cercanas al empresario quienes han confirmado la noticia este miércoles 25 de octubre en el programa de Carlos Herrera, en la COPE. La familia no ha querido desvelar cuál ha sido la causa del repentino fallecimiento de Fernando y han preferido mantenerlo en la más absoluta intimidad. Hasta ahora.

"La familia de Fernando Fernández Tapias está todavía en 'shock'. Ha sido totalmente inesperado"

Ha sido durante la emisión en directo del programa 'TardeAR' cuando un reportero apostado a las puertas del Tanatorio de la Paz, en Madrid, ha desvelado los motivos. Hasta ahí se han trasladado numerosos rostros conocidos para dar el último adiós a Fernando Fernández Tapias. Nuria González era una de las primeras en llegar, visiblemente afectada. Lo ha hecho acompañada de sus hijos, Iván y Alma, fruto de su matrimonio de 21 años con el gallego. Tras ella, han ido apareciendo Terelu Campos, Isabel Presyler, Lara Dibildos, Ana Obregón, Alejandra Rubio o el expresidente del Gobierno, José María Aznar. El conteo de personalidades al lugar ha sido una constante desde primera hora de la tarde. Nadie ha querido dejar sola a Nuria ni a sus hijos en estos durísimos momentos.

La propia Ana Rosa Quintana no ha podido evitar emocionarse al recordar a su amigo desde plató. Ha contado, incluso, que hace poco estuvo comiendo en la casa familiar de la pareja. "No he conocido a una persona más cuidada. Tanto por Nuria, como por la hermana de Nuria y sus hijos pequeños. Ha sido un fallecimiento totalmente inesperado. La familia está todavía en 'shock'", confesaba la presentadora del formato de Telecinco.

"Ha muerto de un infarto anoche en su casa, sobre las 3:30 de la mañana"

Antes de estas sentidas palabras, la nueva reina de las tardes daba paso al reportero responsable de confirmar el motivo detrás de la muerte de Fernando Fernández Tapias. "Una muerte totalmente inesperada. Nuria González ha entrado al Tanatorio rota de dolor. Lo que sabemos es que, al parecer, ha muerto de un infarto. Fue anoche, sobre las 3:30 de la mañana", ha contado Álex Rodríguez. La familia, que todavía trata de asimilar la noticia, no ha confirmado ni desmentido estas informaciones. Lógicamente, por otro lado, dada la tremenda situación que están viviendo.

Con su fallecimiento, Fernando Fernández Tapias deja tras de sí una extensa trayectoria en el mundo empresarial. También una más que dilatada vida amorosa. Se casó tres veces y tuvo ocho hijos. Con Victoria Rivas de Luna, su primera esposa, tuvo a sus cuatro hijos mayores. Tras su divorcio, se casó con Juana Gacía-Courel, con la que tuvo los dos siguientes. Los más pequeños, Iván (2003) y Alma (2007) nacieron tras darse el 'sí, quiero' con Nuria González. Hace dos años, el también exvicepresidente del Real Madrid se enfrentó a cinco de sus ocho hijos en los juzgados después de que estos le demandaran por incapacitación. Desde entonces, su relación con ellos fue prácticamente inexistente.