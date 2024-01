El complicado momento de salud de Fernando Díaz de la Guardia: "Sufro una parálisis facial"

El último programa de 'Cuatro al día' arrancaba con una notable ausencia, la de Fernando Díaz de la Guardia. Sus compañeros no dudaron en comenzar anunciando lo sucedido: "Antes de nada, el programa de hoy y de hoy en adelante hasta que vuelva, se lo vamos a dedicar a nuestro compañero, que no nos puede acompañar porque está malito, está atravesando un problema de salud que lo va a tener apartado temporalmente de 'Cuatro al día'. Le mandamos toda nuestra energía y nuestros mejores deseos", comentaba su copresentadora Verónica Dulanto.

Elena Tablada en el hospital antes de su estreno televisivo Violeta Mangriñán destapa las secuelas que le quedan de 'Supervivientes' Fernando Díaz de la Guardia. Foto: Cuatro Él mismo ha querido tranquilizar a sus seguidores, tras el anuncio, sobre su estado de salud: "Sufro parálisis facial. El reto ahora es recuperarme", anunciaba en sus redes sociales, aprovechando para mostrar su agradecimiento al equipo médico que le atiende en estos momentos complicados: "Mi gratitud por su humanidad al 061 (Marian y María José) así como al equipo médico y de enfermería del Hospital de Traumatología de Granada. Sois enormes". Su único deseo ahora es poder recuperarse por completo: "Espero mirar, hablar y sobre todo sonreírle a la vida como siempre".

Además, aprovechaba para añadir: "Y ya saben: no solo es lo que nos pasa sino lo que nos decimos de lo que nos pasa. Mi madre, antes de su Alzheimer, solía recomendarme: “paladea cada instante, especialmente los buenos momentos”. Es mi deseo para tod @s".

Ante lo sucedido, sus redes se han inundado de mensajes de cariño a los que no puede responder uno a uno debido a su estado: "Muchas GRACIAS a tod @s por la corriente de cariño y generosidad que tanto me ayuda y me llega al corazón. Gracias por estar conmigo. Quisiera responder a cada mensaje pero al no pestañear bien me fatigo al instante. Disculpadme. Y gracias a Jorge, el TES del 061. Eres muy grande".