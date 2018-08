Este jueves es el día de Isabel Pantoja, que celebra su 62 cumpleaños rodeada de su familia. Su autoimpuesta reclusión en Cantora, de donde apenas sale para acudir a compromisos familiares y profesionales, no ha impedido que la tonadillera celebre el aniversario de su nacimiento rodeada de su familia. Aunque su sobrina Anabel contó en ‘Sálvame’ que su tía no iba a hacer nada especial por el cambio de año, el resto de la familia no ha dudado en celebrarlo a través de las redes sociales

Sus hijos, Kiko Rivera e Isa, su sobrina Anabel y su nuera, Irene Rosales, han utilizado sus respectivas cuentas para mandarle sus mejores deseos a la tonadillera. El dj ha utilizado una fotografía del día de su boda, en la que tanto él como su padre aparecen con una gran sonrisa para acompañar la felicitación: “Por muchas sonrisas más como está Mamá… Nunca me cansaré de decirte te quiero. Felicidades otra vez. 🥂”.

Por su parte, con su post Irene ha descubierto todo lo que significa para ella y es que no duda en felicitarla llamándola “MamaSuegra” y Anabel ha dejado claro todo lo que la quiere: “Por otro año más. ¡Y todos los que nos quedan! ¡Feliz cumpleaños tita ¡Te quiero hasta que se apague el sol! 🖤🎉🎂🎉”.

A pesar de la supuesta mala relación que Chabelita tiene con su madre, la joven tampoco se ha querido quedar atrás y ha compartido dos fotografías antiguas con un emotivo texto. “Ya que todos lo hacen… no voy a ser menos🤷🏽‍♀️😅. Seré breve: Otro dos de agosto más. Gracias por darme todo lo que tengo y simplemente por ESPERAR… por esperarme y quererme sin modales. Porque a pesar de nuestras diferencias, lo que es de verdad es para siempre. Eternamente a tu vera🌹. Te amo madre”.