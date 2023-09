Este 16 de septiembre no lo van a olvidar nunca Kiko Hernández y Fran Antón. El colaborador de televisión y el actor se daban el "sí, quiero" en Melilla frente a casi 400 invitados. Un momento muy especial en el que no pasaron desapercibidas las ausencias del núcleo fuerte de 'Sálvame'. Algo que causó un gran pesar y tristeza al tertuliano. En medio de todo esto, Ana María Aldón ha querido felicitar a la pareja, aunque ha recordar algún que otro episodio del pasado.

Ana María Aldón ha mostrado su alegría por la boda de Kiko Hernández y Fran Antón, aunque lo ha hecho con cierto retintín. En concreto, la colaboradora ha explicado en 'Fiesta' que hubiera desearía que el actor hubiera llegado antes a la vida del tertuliano para haberse ahorrado algunas tiranteces del pasado. Es sabido por todos que la exmujer de José Ortega Cano y el colaborador de 'Sálvame' protagonizaron varios rifirrafes en el pasado. Especialmente, en el momento en el que se cuestionó la paternidad del diestro. Por eso, ella no olvida, a pesar de que se alegre de la buena etapa por la que atraviesa el madrileño.

"Me alegro que haya encontrado a una persona... Yo he conocido a un Kiko Hernández tan diferente... Ojalá Fran Antón hubiera aparecido hace once años. Estoy hablando por cosas mías, por el daño que me ha hecho a mí. Me alegro mucho que tenga una familia, un gran amor, que se haya casado", expresaba Ana María Aldón. De la misma manera, la diseñadora les deseaba que el matrimonio les dure mucho años. "Ojalá le hubiera aparecido antes, nos alegramos del cambio", volvía a hacer hincapié destacando así el cambio que había experimentado el tertuliano. "Es otra persona", añadía Kike Calleja.

Todos los invitados a la boda de Kiko Hernández y Fran Antón han destacado que más que una boda parecía una especie de 'Got Talent' debido a todas las actuaciones que tuvieron lugar durante la jornada. Los novios lo prepararon todo al milímetro para que los allí presentes disfrutaran de su amor a su manera. Hubo tiempo para recordar a las dos grandes ausencias para el novio, Mila Ximénez y Begoña Sierra. En el momento de la periodista, los novios pusieron una canción de Manuel Carrasco y proyectaron un vídeo en el que aparecían fotos de ellos. Los ya marido y marido prepararon un menú muy especial compuesto por lomo de bacalao al pil pul de parmesano y solomillo de ternera con foie, entre otros platos.