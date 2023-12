La felicitación de Aracely Arámbula a su hijo Daniel con dardo a Luis Miguel

A pesar de que siempre ha sido muy celosa de su vida privada, Aracely Arámbula ha abierto su álbum de fotografías más personal en un día muy especial: el 15 cumpleaños de su hijo Daniel. En medio de la tormenta que han protagonizado Aracely Arámbula y Luis Miguel por la manutención de sus hijos, el menor de los dos hijos que nacieron de su relación ha celebrado su decimoquinto cumpleaños y su madre le ha dedicado un precioso mensaje en sus redes sociales... Con "dardo" a Luis Miguel...

En medio de un nuevo enfrentamiento entre Aracely Arámbula y Luis Miguel, tras la reciente demanda que interpuso la actriz contra el artista por no pasarle la manutención de sus hijos, Aracely ha abierto su álbum de fotos más personal para felicitar al menor de los dos, Daniel, por su 15 cumpleaños.

"Un bendito 18 de Dic llegaste mi corazón bello!!! Y si te esperaba con TODO EL AMOR!!! Y ahora el AMOR es más fuerte y grande en cada momento", comienza escribiendo Aracely en un video con un carrusel de imágenes de su hijo Daniel, fruto de la relación con el Sol de México. "Agradezco a DIOS que me hayas elegido como mamá ✨🙏✨🫶 FELICES 15 !!! Mi cielo bello 🎂🎉🎁🎄😘 mi corazón y mi vida siempre para ti todo lo que hago lo dedico con todo mi ser para ustedes para ti y para tu hermano ✨🙏✨ tu compañero de vida los AMO ✨🫶✨ gracias por existir !!!!!!!!!", añade.

Pero, lo que más llama la atención de esta bonita felicitación es que la actriz ha "borrado" todo rastro de Luis Miguel en las imágenes que acompañan su emotiva carta. "Publicó una foto del papá de Aracely con los niños porque verdaderamente ese fue su papá", decían en el programa ‘La Mesa Caliente’, de Telemundo, al respecto.

De hecho los seguidores de la protagonista de 'La Madrastra' no dudaron en reprochar la actitud "ausente" del artista en la vida de sus hijos menores, según el testimonio de Aracely... "Cómo un padre tiene corazón par alejarse de sus hijos. Y no solo Luis Miguel, cualquiera de los millones que lo hacen”, “Que lindos.!!! “Los hijos son siempre una bendición. Lo que se perdió Micky”, "Que buena madre y padre a la vez eres muy bella que Dios los bendiga felicidades x ese hermoso niño saludos desde Chile”, son sólo algunos de los comentarios de los fans de la actriz mexicana.

La demanda de Aracely Arámbula a Luis Miguel por la manutención de sus hijos

El pasado mes de noviembre Aracely Arámbula confirmaba que había interpuesto una demanda contra Luis Miguel por no pagar la manutención de Miguel y Daniel, los hijos que la expareja tiene en común, de 16 y 15 años, respectivamente. La actriz mexicana se habría sentido especialmente dolida contra 'El Sol de México' por recoger a las hijas de su nueva pareja, Paloma Cuevas, y hacerse cargo de ellas y, en cambio, no ocuparse de sus hijos, según sus declaraciones.

También aclaró que la denuncia interpuesta era por los últimos cuatro años en los que el cantante no se habría hecho cargo de las necesidades económicas de sus hijos. "Esos 48 meses son de mis chicos, de mis hijos... Este proceso es la tercera vez que se hace. Esta cantidad, que es una gran cantidad, es para los estudios de mis hijos cuando estén en la universidad los dos", añadía.

El abogado de la actriz, Guillermo Pous, confirmaba sus declaraciones al diario 'El Universal'. "Efectivamente, el señor Gallego Basteri es un deudor alimentario porque no ha pagado desde diciembre del 2019. En las demandas de alimentos se le solicita al juez que obligue a la otra parte a que provea los medios necesarios para cubrir la pensión. O a que se apliquen medidas de apremio (urgencia)".

Aracely Arámbula y Luis Miguel: un enfrentamiento que no cesa después de 15 años

Unas afirmaciones que contrastarían, sin embargo, con la versión de fuentes judiciales de la Ciudad de México. Según el medio mexicano ‘El Universal’, tras consultar dichas fuentes, Luis Miguel "habría consignado ante un juez desde el mes de septiembre pasado, la cantidad que por ley corresponde a la pensión alimenticia en favor de sus hijos. Al ser menores de edad, dichas cantidades deben ser entregadas por conducto de su madre, la señora Aracely Arámbula, a quien el juez ha requerido personalmente en distintas ocasiones para que recoja y destine dichos recursos".

Sin embargo, a pesar de que la deuda, según estas fuentes judiciales, estaría saldada, el enfrentamiento entre Aracely Arámbula y Luis Miguel no cesa después de casi quince años separados. El motivo, según la actriz, es la ausencia del artista en la vida de sus hijos. En más de una ocasión la actriz ha manifestado públicamente sus reproches al cantante. "Él se tiene que ganar ese amor y esa confianza que se siembra diario” o “él tiene que tener más acercamiento con ellos, yo soy la mamá. No por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá”, son algunas de las frases con las que ha reprochado su comportamiento.