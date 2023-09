Fedez, marido de Chiara Ferragni, ingresado de urgencia por una hemorragia interna

Máxima preocupación por el estado de salud de Fedez. El marido de Chiara Ferragni ha anunciado que ha sido ingresado de urgencia a raíz de una hemorragia interna. La influencer dejaba París, que se encontraba en la Fashion Week, rápidamente para volver junto al rapero. Este nuevo problema de salud llega casi un año después de que el italiano superara un tumor raro en el páncreas.

Chiara Ferragni y Fedez estaban disfrutando de los éxitos cosechados por el episodio especial de su reality, 'The Ferragnez', sobre su aventura en Sanremo. Sin embargo, el rapero ha hecho saltar todas las alarmas después de explicar que ha tenido que ser ingresado de urgencia. Algo que ha provocado que la influencer volviera de forma inmediata a Italia para estar al lado de su marido. "Gracias por todos los mensajes que me están enviando porque el apoyo siempre es bueno en estos momentos. Lamentablemente, me encuentro hospitalizado debido a dos úlceras que me han provocado una hemorragia interna", expresaba.

Además, el cantante también ha indicado que ha estado debatiéndose entre la vida y la muerte. "Gracias a dos transfusiones de sangre ahora estoy mucho mejor. Agradezco al personal médico que literalmente me salvó la vida", añadía. Por el momento, la influencer italiana no se ha pronunciado al respecto y tan solo se ha limitado a subir una publicación a sus historias en las que parecía el fondo negro y un corazón rojo en el centro. Fue Chiara Ferragni quien hacía saltar todas las alarmas después de hacer público que había puesto rumbo a Milán. "A las mejores amigas que se suben al primer avión contigo cuando tienes una emergencia", aseguraba, aunque sin explicar el motivo.

Los problemas de salud de Fedez

Hace casi un año, Fedez anunciaba que había superado un tumor raro que le había sido diagnosticado en el páncreas. Fue sometido a una operación de seis horas en donde le extirparon "una parte" del órgano. El pasado mes de abril, el rapero reconoció que la medicación que tenía que tomarse le había afectado a su forma de ser. Admitió estar ido, adormecido, algo que provocó el revuelo que se formó en el Festival de Sanremo, donde Chiara era presentadora.