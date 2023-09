Ya hay fecha para el reencuentro entre Rodolfo Sancho y su hijo

‘Así es la vida’ ha revelado cuándo llegará el actor a Tailandia, aunque no podrá reencontrarse con su hijo de inmediato.

Ha pasado casi un mes desde que tuvo lugar la trágica muerte de Edwin Arrieta en Koh Phangan. Desde ese mismo momento, todas las miradas han apuntado hacia Daniel Sancho como presunto autor del crimen. Algo que también creen las autoridades tailandesas, razón por la que el chef permanece en la prisión de Koh Samui e incluso ya ha recibido en varias ocasiones la visita de su madre, Silvia Bronchalo. Sin embargo, no ha habido ni rastro de su padre, que estaría a punto de aterrizar en el país en cuestión para brindar a su hijo todo el apoyo posible en tan complicadas circunstancias.

Tal y como ha asegurado ‘Así es la vida’, Rodolfo Sancho ya tiene fecha de llegada a Tailandia. Será el próximo domingo, 3 de septiembre, cuando el actor llegue al país en el que han sucedido los terribles hechos que han situado a su hijo en el ojo del huracán. Un momento en el que tendrá oportunidad de acercarse a Daniel y conocer un poco más la historia, aunque cabe destacar que no podrá reunirse con él de forma inminente.

Nada más aterrizar en Tailandia, el intérprete no podrá desplazarse hasta Koh Samui. Entre sus planes está el de permanecer al menos dos días en la capital, Bangkok, para realizar una serie de trámites relacionados con su hijo. Entre ellos está el de reunirse con Khun Anan, el abogado tailandés encargado de la defensa de Daniel, con el objetivo de sentar las bases y los principios a seguir de cara al juicio, sobre todo teniendo en cuenta que el acusado se enfrenta a la pena de muerte. Además, el programa de las tardes de Telecinco ha confirmado que Rodolfo no ha viajado solo, sino también con la compañía de sus abogados, aunque no se sabe si con Balfagón, García Montes o con ambos.

Rodolfo Sancho no podrá ver a su hijo de inmediato

Una vez las conversaciones hayan finalizado, Rodolfo pondrá rumbo a la isla para reencontrarse con el cocinero. Todo apunta a que no será hasta el próximo miércoles, 6 de septiembre, cuando Sancho pueda llegar a la cárcel para ver a su hijo. Esto se debe a que, aunque llegue el martes a Koh Samui, las visitas a los reclusos únicamente tienen lugar por las mañanas.

Otra de las incógnitas que está en el aire es la de si coincidirá o no con Silvia Bronchalo. Desde que aterrizó en Tailandia, la madre de Daniel ha ido a visitar a su hijo todas las mañanas excepto una, la del pasado jueves, 31 de agosto. Algo que hizo saltar las alarmas, más aún sabiéndose que, en la jornada anterior, la progenitora del supuesto asesino salió del centro penitenciario visiblemente enfadada e incluso cerró el taxi con un portazo.

Esta ausencia por parte de Silvia dejó entrever que tal vez la llegada de Rodolfo Sancho estaba a punto de suceder. Sin embargo, ahora que ha podido saberse que aún queda casi una semana para que el actor aterrice en la isla, se desconocen los motivos que han llevado a Bronchalo a ausentarse de la cita que se había convertido en ineludible para ella. Sea como fuere, si algo está claro es que los dos padres de Daniel van a hacer todo lo posible para que la condena de su hijo sea mínima, motivo por el que están siguiendo la misma estrategia jurídica.

1 de 3 Rodolfo Sancho aterrizará pronto en Tailandia 2 de 3 El actor primero tendrá que permanecer en Bangkok 3 de 3 Se espera que el próximo miércoles se reencuentre con su hijo