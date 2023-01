«Yo contigo ya no regreso. Ni aunque me llores ni me supliques». Este zasca de Shakira a Piqué en su nueva canción tampoco ha pasado desapercibido. Muchos se preguntan cuándo se produjo ese intento de reconciliación, aunque pocos, muy pocos, conocían la fecha en la que el empresario quiso una segunda oportunidad. Aunque su ruptura se hizo pública en el mes de junio, el punto y final de su historia de amor habría tenido lugar meses antes. En concreto, en el mes de abril, mes en el que se lanzó la canción de ‘Te felicito’, tema repleto de indirectas a su ex. «Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso», decía la colombiana. Pero, ¿qué fecha es la que ahora les hace copar titulares?

«Desde el entorno de Shakira me cuentan que en abril pasado terminan su relación. Un mes más tarde él se arrepiente y vuelve a casa, pero no resultó y ahí deciden terminar por completo. Ya existía Clara por entonces», ha dicho Jordi Martín en el programa ‘El gordo y la flaca’, espacio de Univisión donde han ofrecido este sorprendente detalle. Solo unas semanas después de este conato, la artista emitió un comunicado en el que confirmó que los rumores eran ciertos y que su separación era un hecho, movimiento que a Piqué le molestó por no haberse consensuado antes. La tensión entre ellos solo crecía, aunque pocos imaginaban el mal rollo que ahora mismo se masca en el ambiente.

Piqué no tardó en rehacer su vida con Clara Chía, con quien acudió a una boda el pasado mes de agosto. De este modo, reveló que lo suyo iba completamente en serio, prueba de ello, que la joven esté completamente integrada en su familia política. Aunque no se ha dejado ver desde el lanzamiento de su canción, lo que sí hizo fue inhabilitar su cuenta de Instagram intentando capear así la tormenta. Poco después recuperó su perfil con normalidad, eso sí, nadie ha conseguido todavía una fotografía de ella tras el increíble exitazo de Shakira.

Quien no se esconde es la cantante, que no ha dejado de mostrarse activa en el universo 2.0, donde ha agradecido a todo el mundo su apoyo y reproducciones de su nuevo hit. Además ha explicado cuál fue su intención al escribir la polémica letra, una forma de desahogo que ha traspasado fronteras. Su ex ha preferido tomarse con humor las comparaciones de su canción y ha reaparecido con un reloj Casio o conduciendo un Twingo, intentando demostrar que no le daba tanta importancia.