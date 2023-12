El juicio de Daniel Sancho se retrasa cuatro meses: dónde y cuándo podría ser condenado a pena de muerte

Tras cuatro meses de espera Daniel Sancho ha conocido la fecha del juicio. El joven de 29 años ha acudido este martes 12 de diciembre al tribunal provincial de Koh Samui, donde su defensa debía presentar tanto sus pruebas como la lista de testigos (incluido el testigo protegido). Una cita judicial en la que se ha descubierto cuándo comenzará el proceso en el que el hijo de Rodolfo Sancho podría ser condenado a pena de muerte tras ser acusado de tres delitos: asesinato premeditado de Edwin Arrieta, descuartizamiento, ocultación de cadáver y apropiación indebida de su documentación. Pero, ¿cuándo se desarrollará finalmente y qué meses se manejan para que comience?

La fecha definitiva del juicio de Daniel Sancho

Tanto Daniel Sancho como su familia han descubierto que desde el 9 de abril al 3 de mayo de 2024 se celebrará uno de los juicios más mediáticos de Tailandia, eso sí, las vistas solo tendrán lugar de martes a viernes. Hasta entonces el equipo legal que le representa tendrá que trabajar a fondo en su estrategia y es que, según cuentan los expertos, el nieto de Sancho Gracia tiene un futuro poco halagüeño. Aunque se encuentra en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto, lo cierto es que será 8 meses después cuando será juzgado por el crimen que él mismo confesó ante las autoridades tailandesas.

Por el momento, el abogado que se ocupa del caso en el sudeste asiático es el de oficio, Aprichat Srinuel, el cual fue asignado por el juez el pasado 15 de noviembre. En España son varios los despachos que analizan lo sucedido y quienes en contacto con Tailandia tratan de salvar a Daniel del peor de los finales. A pesar de que él solo reconoce uno de los delitos -el de descuartizamiento y ocultación del cuerpo-, son muchas las pruebas y testigos que le han puesto contra las cuerdas. Él, por su parte, se ha declarado no culpable de haber premeditado y planeado la muerte del cirujano colombiano, también de haber destruido la documentación de Edwin, cambios de versión que puede que no le beneficien. Así se lo advirtió otro letrado, Khun Anan, abogado contratado en Tailandia que le aseguró que esta sería una línea roja. "Los jueces no le van a creer si adultera la verdad", dijo a la revista SEMANA.

Habrá un total de 57 testigos en el juicio del hijo de Rodolfo Sancho

Otro de los detalles que han visto la luz ahora es el número de testigos que aportarán testimonio durante el juicio en el que Daniel Sancho es el acusado. Un total de 57 personas pasarán por el estrado: 28 por parte de la fiscalía, 2 de la familia de Edwin Arrieta y 27 de la defensa de Daniel. Números que se han acordado tras varias negociaciones entre defensa y acusación antes de saber cuándo se enfrentará Daniel a los días más difíciles de su vida, según ha avanzado EFE a primera hora de la mañana. Una fase preparatoria que ha durado más de tres horas y que ha contado con la presencia de algunos miembros de su familia como su madre, Silvia Bronchalo, quien también quiso estar presente en su última vista.

Durante unos 15 laborables Daniel Sancho deberá salir de la prisión de Koh Samui para acudir al tribunal en el que se le juzgará. Entonces, se recordarán todas sus declaraciones y la actitud demostrada ante la policía, a quien inicialmente confesó lo sucedido con Edwin tras su muerte. "Soy culpable, pero era un rehén de Edwin, me tenía en una jaula de cristal, me hizo romper con mi novia, destruir la relación, y me sentía desesperado", fueron sus palabras. Una declaración que encajaría con la posición de la Fiscalía, tal y como demuestra el informe en el que plasmaron sus conclusiones, las cuales han sido también compartidas por la policía. "Daniel Sancho mató a Edwin Arrieta intencionadamente con premeditación y enterró, ocultó, trasladó y destruyó el cadáver", decían en el escrito.

La defensa de Daniel niega de forma tajante que su representado hubiera planificado la muerte de Edwin, de hecho, mantiene que todo se debió a un accidente. Así lo mantienen en un informe presentado por el despacho Criminológico Jurídico Balfagón y Chippirrás, desde donde sostienen que las bolsas de basura, la sierra y el cuchillo que él adquirió fue para utilizarlo como chef.