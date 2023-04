Fayna Bethencourt, sobrepasada, toma una drástica decisión

Tras estar meses prófugo de la justicia, el posible paradero de Carlos Navarro, 'El Yoyas', podría estar acotándose. En concreto, el programa 'Fiesta' apuntaba que éste estaría ubicado en una segunda residencia de su familia. La semana pasada, Fayna Bethencourt recibía la noticia esperanzada y aseguraba que no le sorprendería si le encontraban ahí. Siete días después, la que fuera participante de 'Gran Hermano' ha tomado una drástica decisión a raíz de las informaciones sobre el paradero de él.

Estaba previsto que este sábado, 1 de abril, Fayna Bethencourt interviniera en directo en 'Fiesta' para hacer algunas valoraciones sobre las últimas informaciones que tenía el programa sobre el posible paradero de Carlos Navarro. Sin embargo, la canaria ha preferido no aparecer en el espacio de Telecinco tras tomar una determinante decisión. Está abrumada y prefiere no estar tan presente en los medios de comunicación. "No quiere interferir en la medida de los posible en las labores de las fuerzas del orden", aseguraban desde el programa.

Las últimas informaciones sobre el paradero de 'El Yoyas' le están empezando a pasar factura. "Lo está pasando francamente mal, la idea de creer que su torturador está escondido en una casa y no poder hacer nada para detenerle le ha provocado un bajón anímico como hacía tiempo que no sentía", explica Saúl Ortiz en 'Fiesta'. Por su parte, Emma García salía en defensa de Fayna y no dudaba en dar la cara por ella: "Manda narices que sea la víctima la que tenga que sentirse así y dar un paso atrás".

Fayna Bethencourt espera que se encuentre pronto a Carlos Navarro

Los últimos meses han sido especialmente complicados para Fayna, a la espera de que 'El Yoyas' entre en prisión. "Me muestro confiada en que van a poner algo de empeño en encontrarlo. Creo que ya es hora de que den con él", ha señalado. Además, ha explicado que en varias ocasiones distintas personas la han llamado para decirle que le habían encontrado. "Por eso intento ser muy cauta con estas informaciones". El que fuera concursante de 'Gran Hermano' tiene que cumplir una condena de cinco años y ocho meses por un delito de maltrato continuado hacia la que fuera su mujer, Fayna Bethencourt. Tenía que haber ingresado en prisión en noviembre de 2022, desde entonces está prófugo de la justicia.

A Fayna no le pilla por sorpresa que el paradero de su expareja pueda estar en una de las residencias de su familia. Por primera vez en estos últimos meses, ha afirmado que siente que están bajo la pista: "Tengo bastantes esperanzas esta vez". Asimismo ha subrayado que si existe algún tipo de indicio de que pueda encontrarse en este casa, pide vigilancia porque si 'El Yoyas' se siente acorralado, podría huir.