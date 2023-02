Fayna Bethencourt relata sus duros episodios con 'El Yoyas': "Me decía 'te voy a matar'"

Fayna Bethencourt y Carlos Navarro, 'El Yoyas', se conocieron en la segunda edición de 'Gran Hermano'. Ambos comenzaron una relación dentro de la casa de Guadalix hasta que él fue expulsado forma disciplinaria por el programa a causa de su mal comportamiento. La pareja tuvo dos hijos juntos y, tras varios años de tormentosa relación y malos tratos, ella abandonó al polémico concursante, a quien denunció. Hoy en día, se encuentra en "busca y captura", ya que no se presenció para su ingreso en Prisión el pasado 14 de noviembre. Ahora, es ella la que se sienta con Risto Mejide para relatar la terrible relación que vivió con él y recordar los duros episodios que le han convertido en una mujer maltratada.

Durante su charla con el publicista en el 'Chester', Fayna asegura que los monstruos existen y "son muy humanos". Como hemos dicho anteriormente, ellos se conocieron en 'Gran Hermano' y esto propició que su comienzo de relación no fuera al uso: "Nosotros empezamos la relación al revés. Las parejas van al cine, hacen cosas en la calle y luego viven juntos. El hecho de haber empezado la relación en GH nos cuestiona mucho por la fama. Nos aislamos. Una de las cosas que hace el abusador es que quiere aislarte. En ese aislamiento yo conozco la parte más amable y en ningún momento es agresivo". Sin embargo, confiesa que "el monstruo no tardó en aparecer".

Fayna Bethencourt habla de la primera agresión física de Carlos 'El Yoyas'

Fayna recuerda cómo fue la primera agresión física: "Seguíamos en Madrid. Recuerdo una tarde súper calurosa y las calles estaban bastante desiertas. Cruzamos una calle y no recuerdo qué paso, pero recuerdo cruzarla y al contestar alguna cosa me cogió la mano y me la apretó tan fuerte que me saltaron las lágrimas. Ese fue el primer toque físico. Las primeras veces eran pisotones, apretones... Psicológicos no", dice. "Las agresiones más brutales fueron hacia el final de la relación".

Tal y como ella misma cuenta, ha pasado gran parte de su vida recluida y sin poder salir de casa: "Me quedo embarazada y digamos que yo ya llevo una vida muy recluida. Cuando me quedo embarazada y tengo a mi hija todavía más. Él me decía que el de la tele soy yo y yo di por sentado que yo me tenía que quedar en casa con mi hija. Y ya está. Lo asumí con naturalidad. Los dos salimos de la tele pero él era el Yoyas. (...) Él me decía vas a salir de aquí pero con las piernas por delante. Y luego están las amenazas veladas. Él me decía que si le ponía los cuernos, ya ves tú, yo encerrada en casa, con dos niños. Hubo un momento en el que vivíamos en la montaña alejados y no me dejaba ir a la compra. Me decía que si le ponía los cuernos el garrafo es muy grande. Pero te está dando a entender de que el garrafo es muy grande y si te entierran, no te van a encontrar", recuerda.