Fayna Bethencourt, indignada ante la entrevista de 'El Yoyas': "Carlos es un criminal, le da igual mentir"

Fayna Bethencourt está muy cansada de la situación que está viviendo. Carlos Navarro, más conocido como 'El Yoyas', padre de sus hijos, sigue prófugo de la justicia y dando entrevistas. Desde diciembre de 2022 no se conoce cuál es su paradero. Decide marcharse ante la última condena de un juzgado barcelonés para que ingrese voluntariamente en prisión condenado por delitos de maltrato, lesiones y vejaciones contra su ex pareja y sus hijos. Hoy mismo se publica una entrevista del ex concursante de 'Gran Hermano' exculpándose y sembrando dudas, y que esta decide resolver en 'Sálvame'.

"La justicia ha hablado, no tiene que clamar por ninguna justicia. Apela a una instancia superior para ver si le hacen caso, que empiece él. Es un tema muy serio. El mensaje que se está enviando es que no funcionan las cosas", decía muy tajante. Las autoridades todavía no parecen haber dado con su paradero y siente que su "escape" responde a una sola idea: "En el 2027 a él le prescriben los delitos y eso es lo que está esperando, para salir como un hombre libre". No quiere ni pensar que se pueda dar el día en que ya no tenga a la justicia tras de él: "Si eso sucediera, saldría y qué pasaría luego. Podría hacer lo que le diera la gana".

El hecho de que cada vez que 'El Yoyas' habla con los medios refiera que es él la víctima de la justicia indigna a Fayna Bethancourt. Con las sentencias dictadas entiende que "no es su palabra contra la mía. Él es el que no se presentó a evaluaciones. Tuve que aportar muchas pruebas como que él mismo reconocía que me agredió". Se siente en un juego injusto: "Estamos hablando de un criminal que está suelto, escondido y no pasa nada. Y encima chulea".

Carlos Navarro 'El Yoyas': "No me entrego porque se ha cometido una injusticia"

Carlos Navarro decide hablar y concede una entrevista a El Telégrafo. No acepta las resoluciones que ya ha dictado la justicia en relación a lo denunciado por Fayna Bethancourt, su expareja. Asegura, por todo ello, que "no voy a cumplir condena por algo que no he hecho. Soy inocente". Aunque pase el tiempo, sigue manteniendo que "no me entrego porque se ha cometido una injusticia y no voy a parar hasta que salga la verdad". 'El Yoyas' se ve como una víctima y no piensa dar su brazo a torcer por mucho que la justicia le busque: "se lo ha inventado para tapar que la pillé engañándome".

Para despistar aún más, por si de sus palabras se pudiera intuir su localización, se sorprende ante la idea de que todos le siguen situando en el país: "Es increíble que nadie piense que puedo estar ya a miles y miles de kilómetros. Salir es facilísimo, lo difícil es mantenerse fuera". Sabe que de haberse entregado solo habría cumplido "un par de años de cárcel" pero, tal como él se considera, sería un gran error. El vivir lejos de todo le está llevando, como él mismo se define, a convertirse "en un fantasma". No es la primera vez que concede una polémica entrevista desde el lugar donde se encuentre. A finales del año pasado, de hecho, volvió a sorprender manteniendo su inocencia en El Mundo. Señaló que la situación de "huida" en la que se encontraba como "cabeza de turco" era injusta: "Me encuentro emocional y económicamente en la ruina. Ahora no vivo, improviso, con los bolsillos vacíos. Estoy jodido".