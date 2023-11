Fayna Bethencourt confiesa su gran inquietud cuando 'El Yoyas' cumple un año fugado

"Su condena, de alguna manera es mi condena mientras no le atrapen", ha afirmado tajante Fayna Bethencourt sobre 'El Yoyas' quien cumple un año fugado de la justicia por delito de maltrato continuado hacia su expareja y sus dos hijos. La canaria ha explicado cómo vive esta complicada situación y ha revelado un motivo de desasosiego que siempre ronda su cabeza. "Me inquieta el hecho de que cuando se dio a la fuga me dijeran que no iban a tardar en encontrarle. Puede llegar el momento en el que pueda prescribir esa pena y presentarse en mi casa y llamar a la puerta. Cada día que pasa es una victoria para él".

La exconcursante de 'Gran Hermano', entrevistada en el programa 'Fiesta', no concibe cómo después de un año sigue burlando a la policía. "Un año fugado, luego viene esta sorpresa de la huida y de esa entrevista que concede. Yo tengo idea de dónde puedo estar. No permaneces oculto durante un año si no estás protegido y no hay gente a tu lado que te lo pone fácil. Las fuerzas policiales me imagino que harán su trabajo, pero no acaban de dar con él. Yo a lo mejor sé otras cosas, pero no voy a hacerlas públicas para no facilitarle seguir oculto". Fayna ha subrayado que él se siente cómodo con esta situación. "Se ha burlado de la policía y ha dicho que no le iban a encontrar. No hay precedentes de que haya un huido de la justicia por violencia de género y que se le ceda un medio de comunicación para que clame su inocencia. Esta persona es culpable".

Fayna Bethencourt confirma sentirse "desamparada" en este momento

"Cuanto más se dilate esto en el tiempo, menos protegida voy a estar", ha aseverado. La canaria ha insistido en que esta realidad es "agotadora" para ella. "Claro que me derrumbo, pero siempre me acabo levantando. Sigo adelante, me levanto y sigo siempre adelante". Incluso ha hecho hincapié en el hecho de que se está lanzando un "falso mensaje de seguridad a los ciudadanos. Ese mensaje es peligroso para los que son como él".

A pesar de que ha transcurrido un año de esta pesadilla, no pierde la esperanza. "Siempre existe esa esperanza de que tal vez hoy reciba la llamada de que le han cogido". Además, ha añadido sentirse "desamparada" y ha recordado que existen muchas mujeres en su misma situación. Respecto a sus hijos, de quienes ha preferido no hablar en exceso, ha contado que no confían ya en la justicia. "Eso me preocupa". Durante esta última intervención televisiva ha animado a las mujeres a que denuncien y ha evitado dirigirse hacia su expareja. "Él está pendiente de todo lo que hago y digo. Él estará viéndome ahora mismo en una pantalla enorme".